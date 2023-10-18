「京繡」飛針走線 劉曉燕縫出創新

「一線添宮繡，畫景刻初還。」宋詞中這樣讚美京繡的華美生動。京繡，又稱宮繡，其用料考究、色彩華麗、樣式高雅，處處體現雍容華貴的氣度。在吳氏京繡第五代傳承人劉曉燕的手上，京繡可以是旗袍等中式服裝上的點睛之筆，可以製作成耳墜、胸針等首飾，還可以開發成新潮的文創產品。

手撚繡花針，一縷蠶絲線上下穿行，以點成線、以線成面，一片飽滿厚重的牡丹花瓣呼之欲出。劉曉燕在工作室裡安靜地做著繡活兒。房間裡擺滿了她從小到大的刺繡作品，一針一線都是親手縫繡。

「從針法、排線到配色，京繡都有自己的章法。」劉曉燕介紹，與蘇繡等溫婉的南方刺繡不同，京繡的風格端莊大氣，圖案厚重飽滿。「比如最常見的花卉，京繡在繡的時候是套層的，層次分明，顯得特別整齊飽滿，蘇繡是那種暈染開來的效果，追求自然的過渡。」在配色上，傳統京繡講究的是五行五色，即青、黃、赤、白、黑，鮮豔華麗。

近幾年，劉曉燕不僅製作傳統的京繡作品和服裝，也將京繡元素融入精巧的飾品中，獲得年輕人的青睞。「有一天我在家繡花，忽然有一隻蝴蝶落在我的架子上，我一想，蝴蝶雖然是一個很傳統的紋樣，但好好設計，也能做出新意。」劉曉燕以蝴蝶的側影作為造型，將其設計成耳飾，用京繡技法呈現，而且左右耳採取不同樣式，佩戴後於耳間搖曳生姿，富有韻味。

之後，她又設計了江山系列、花神系列，都是成套系的首飾。她的飾品很受年輕人歡迎，不用付出昂貴的費用，就能擁有一件手工刺繡品。

除了京繡製作，劉曉燕如今還承接了不少非遺教學、體驗的課程，她希望讓更多人接觸刺繡、愛上刺繡、投身刺繡，把這門古老技藝發揚光大。