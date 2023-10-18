助西南轉型 世界首座高原水電基地開工

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方電氣西藏林芝產研基地效果圖。圖／本報四川德陽傳真
東方電氣西藏林芝產研基地效果圖。圖／本報四川德陽傳真

來自東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）消息，近日，東方電氣西藏林芝產研基地開工建設。該基地是世界首個高原泥沙磨損水電機組產研基地，對推進大陸高水頭大容量巨型衝擊式水電機組自主研發和工程應用具有重要意義。

據了解，該基地計畫分兩期建設完成。其中，一期工程計畫於2024年建成，二期工程計畫於2028年建成。

衝擊式水電機組可在高水頭、低流量條件下工作，適用於山區和高原地區水電開發。今年5月16日，由東方電機自主研製的大陸首台單機容量最大功率150兆瓦級大型衝擊式轉輪，在四川德陽成功下線，實現大陸高水頭大容量衝擊式水電機組關鍵核心技術自產化「從無到有」的歷史性突破。8月31日，同樣是在四川德陽的東方電機廠房內，世界首台單機容量最大功率500兆瓦衝擊式水電機組轉輪核心部件全面通過驗收。

據悉，下一步，企業將依託西藏林芝產研基地，開展更高水頭、更大容量衝擊式水電機組研製，服務大陸西南水電基地建設，助力經濟社會發展全面綠色轉型。

水電 西藏

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