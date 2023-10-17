懷孕6周突流產 她一查監視器驚見醫生男友惡魔行徑

來自北京的王女士爆料稱，醫生男友不想要孩子、不想結婚，在她懷孕大約6周時，慘遭對方暗中下墮胎藥導致流產。

《華商報大風新聞》報導，34歲的王女士是河北人，租住在北京順義，2021年在相親網站上結識了北京中關村某醫院泌尿科（前列腺科）的一位醫生，兩人很快便談戀愛，「他是1992年出生的黑龍江人，他是學醫的，我們談了一年半」。

今年5月14日，王女士發現自己懷孕。據雙方的微信記錄顯示，男友表示「可以吃3天藥。結婚太累，我不想活得太累，不想養孩子。早點可以吃藥，要不拖時間長還得引產。趁現在剛有，趕緊打了，對身體傷害小」。但王女士拒絕墮胎，「我不願意，我歲數不小了」。

3日後，兩人曾見面討論懷孕一事，期間王女士曾喝過一瓶可樂，結果翌日男友來電詢問她有否流血，「他說我給妳可樂裡下藥了，看妳流血沒。他掛了電話給我發了恐怖圖片，他說生個畸形兒，我當時很生氣，想著他是開玩笑」。

5月20日下午，王女士與男友吃飯回家後感到極疲倦，當晚10時不敵倦意上床睡覺，「這期間可能吃飯的時候他給我下了安眠藥」。

王女士家中的監控顯示，當晚10時20分，男友從褲袋拿出兩種藥，閱讀說明書後將藥放入透明玻璃杯中，搖晃攪拌，然後倒水用筷子攪勻，舉杯查看顏色。隨後，他又將玻璃杯中沉澱的藥渣倒入紙包飲品中，並用飲管攪拌。

王女士憶述，當時正在熟睡的她被男友的開門聲吵醒，「他說他扔垃圾，但我家門口根本沒有垃圾桶，但我當時沒想這個事」。她事後才明白，男友其實是出門拿兩種醫用墮胎藥——米索前列醇片和米非司酮片。

王女士稱，男友將藥水倒入保溫杯內，問她要不要喝水，「他把我叫醒，我說幹嘛不讓我睡覺，我睏死了。他說起來喝點水吧，我當時沒多想，就把水喝了」。翌日，她才發現保溫杯內的水質渾濁，於是喝了放在一旁的西梅汁，未料西梅汁亦被男友加入墮胎藥。

5月21日，王女士的男友突然提出要騎電動單車去吃飯，「他騎車帶著我，一路上就故意有坑就顛我，我說你幹什麽呀。晚上七八點吃完飯，坐小電動車又顛著回家，後面又騎車，他讓我送他到地鐵站」。

當晚，王女士騎車回家時腹痛見紅，意識到流產的她立即回家翻查監控，「我已經有所疑慮，才看到5月20號晚他下藥那些影片」。在王女士的多次質問及威脅報警下，男友最終承認有暗中在飲料下墮胎藥，導致王女士流產。

東窗事發後，王女士未有及時報警，「我當時比較傻，沒有及時報警，後來我問法醫和婦科醫生，說這種藥本身是一種激素，男女體內都含有，在我服藥那幾個小時內，這個激素是高的，在我沒流產之前去檢查，有可能查出來，一旦流產了，幾個小時就能吸收得乾乾淨淨，數值就下降，查不出來了」。

王女士曾向醫院及北京市衛健委反映投訴，院方要求她自行報警，會配合調查，「不對他這種醫德醫風做評判」。北京市衛健委受理醫患糾紛，對於下藥問題，需要警方調查處理。

10月7日，王女士報警求助，男友卻向警方承認有下避孕藥，「下了避孕藥。她說我下了別的藥，得有證據」。王女士表示，事情已曝光，自己不想忍氣吞聲，堅持要追究男友的法律責任。

內地律師指，男友向警方供述向王女士投放的是避孕藥，顯然不合乎常理，「王女士已經懷孕了，再吃避孕藥會有何作用。因王女士未及時報警，未及時收集導致流產的藥物的原始證據，導致目前證據有所欠缺」。

若法醫鑒定王女士因男友前述的種種行為造成輕傷或重傷，男友則構成故意傷害罪。若鑒定為輕微傷，但不構成故意傷害罪，警方可依據《治安管理處罰法》第43條規定，最高可處10日拘留，罰款500元人民幣（約新台幣2214元）。

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文章授權轉載自《香港01》