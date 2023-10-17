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防以古諷今？陸明史專家陳梧桐另一本《崇禎傳》也下架

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸明史專家陳梧桐另一本關於明崇禎皇帝的著作—《崇禎傳》也已遭出版社下架，但原因不明。圖／截自河南文藝出版社天貓旗艦店網頁
大陸明史專家陳梧桐另一本關於明崇禎皇帝的著作—《崇禎傳》也已遭出版社下架，但原因不明。圖／截自河南文藝出版社天貓旗艦店網頁

由大陸明史專家陳梧桐撰寫的《崇禎：勤政的亡國君》，16日傳出在中國大陸全面下架。有網友表示，河南文藝出版社今年8月也出版了陳梧桐關於崇禎的另一本書《崇禎傳》，兩者容差異應該不大。《崇禎傳》17日上午在河南文藝出版社天貓旗艦店仍能下單購買，但下午網頁卻顯示「當前商品已下架」。

上海文匯出版社出版社發給各網站、新華書店、民營經銷商的通知，告知今年9月出版的新書《崇禎：勤政的亡國君》「因印刷問題」必須下架。但因該書封面印有「昏招連連步步錯，越是『勤政』越亡國」，許多人揣測是因被認為有影射大陸時政之嫌而遭下降。

不過，由河南文藝出版社出版的《崇禎傳》，早前在大陸店商平台還能下單購買。

河南文藝出版社對《崇禎傳》的介紹為：「全書分十個主題描述了崇禎帝在位十七年的末世圖景。開篇於崇禎帝的就帝處境、勤政除閹黨、力求中興的夙夜焦勞，講述了袁崇煥、孫承宗、溫體仁、周延儒等主要大臣起落成敗中的複雜黨爭，暴露了崇禎處理國事的能力不足，加之農民起義大火蔓延和後金兵臨城下，崇禎帝回天無力，終於發出朕非亡國之君、臣皆亡國之臣的推責之語。寫作手法上以線帶面，深入剖析，使人如臨其境、得窺全貌。」

明朝末代皇帝明思宗朱由檢，因年號崇禎，也被稱為崇禎皇帝。 崇禎十七年（公元1644年）三月十九日，李自成領導的大順農民軍攻入北京內城，明思宗走投無路，與太監王承恩一同登上煤山（今北京景山），在皇壽亭畔的一棵槐樹上自縊身亡，宣告明王朝統治的終結。

中共建政後，史學家對明思宗的評價多持否定態度，但也有些論者仍對其表示同情，甚至認同其為「非亡國之君」的說法。大陸過去也曾有其他歷史學者出版過各種關於崇禎皇帝的著作，如今陳梧桐關於崇禎的著作接連遭下架，反引發更多人對這段歷史的關注。

陳梧桐曾任大陸中央民族大學歷史系主任兼民族史研究所所長、教授，是大陸著名明史專家，但已於今年5月31日辭世。

北京 農民 多人

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