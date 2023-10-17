北京開大會 甩不了的堵更脫離不了核酸
中國宣布，前來參加一帶一路高峰論壇的有130多個國家代表與會。這反映在現實是什麼意思？北京的堵車更加考驗耐性，以及揮之不去的核酸檢測再度降臨。
北京的早高峰與晚高峰堵車已是習以為常的事，為了減緩交通堵塞，北京行之有年實施限號。但是，凡是開國際會議，貴賓的到來所實施的部分路線交通管制十分考驗耐心。
北京官方也提出了交警路況提示，從昨天下午開始，東城區路網交通流量大，「建議」減少東部城區駕車出行或選擇地鐵等公共交通方式。
這一路況提示還說了，東二環、東三環、北二環、長安街及其延長線、機場高速雙方向，以及國貿、王府井、燕莎等地區的部分道路通行壓力將較為突出。
上述提及的地點是北京車輛的主幹路線，從昨天早上至今天開始，車輛要經過這些地方，百度地圖APP顯示的是一條紅（顯示道路擁擠），實際搭乘亦是塞在車陣當中。
從中央社記者所居住的地方離「一帶一路」高峰論壇的新聞中心約10公里。這一10公里的距離，開車需要接近一個半小時，因為堵在路上。計程車司機需要找路改道，路上的交警則會視情況關上路上的鐵欄。
另一方面是核酸檢測再度重返視野。為期兩天的高峰論壇，事前參與17日舉行的「一帶一路」企業家大會需要24小時內的核酸檢測，參加18日上午的開幕式則需要24小時內的核酸檢測，再加上4小時內的快篩檢測，參加會議還需要配戴藍色醫用口罩。
現今北京街頭已無核酸亭，醫院也少有這項服務，主要核酸檢測仍由大會統一安排處理。中國已在去年年底結束「清零政策」，至今官方未釋出需要做核酸檢測的標準為何，只知道開大會時可能會收到要做核酸檢測的通知，否則不得與會。
穿梭在北京這座城市，許許多多的民眾已無戴口罩，而記者則是要快馬加鞭的趕去新聞中心做核酸檢測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言