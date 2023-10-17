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北京開大會 甩不了的堵更脫離不了核酸

中央社／ 北京17日電

中國宣布，前來參加一帶一路高峰論壇的有130多個國家代表與會。這反映在現實是什麼意思？北京的堵車更加考驗耐性，以及揮之不去的核酸檢測再度降臨。

北京的早高峰與晚高峰堵車已是習以為常的事，為了減緩交通堵塞，北京行之有年實施限號。但是，凡是開國際會議，貴賓的到來所實施的部分路線交通管制十分考驗耐心。

北京官方也提出了交警路況提示，從昨天下午開始，東城區路網交通流量大，「建議」減少東部城區駕車出行或選擇地鐵等公共交通方式。

這一路況提示還說了，東二環、東三環、北二環、長安街及其延長線、機場高速雙方向，以及國貿、王府井、燕莎等地區的部分道路通行壓力將較為突出。

上述提及的地點是北京車輛的主幹路線，從昨天早上至今天開始，車輛要經過這些地方，百度地圖APP顯示的是一條紅（顯示道路擁擠），實際搭乘亦是塞在車陣當中。

從中央社記者所居住的地方離「一帶一路」高峰論壇的新聞中心約10公里。這一10公里的距離，開車需要接近一個半小時，因為堵在路上。計程車司機需要找路改道，路上的交警則會視情況關上路上的鐵欄。

另一方面是核酸檢測再度重返視野。為期兩天的高峰論壇，事前參與17日舉行的「一帶一路」企業家大會需要24小時內的核酸檢測，參加18日上午的開幕式則需要24小時內的核酸檢測，再加上4小時內的快篩檢測，參加會議還需要配戴藍色醫用口罩

現今北京街頭已無核酸亭，醫院也少有這項服務，主要核酸檢測仍由大會統一安排處理。中國已在去年年底結束「清零政策」，至今官方未釋出需要做核酸檢測的標準為何，只知道開大會時可能會收到要做核酸檢測的通知，否則不得與會。

穿梭在北京這座城市，許許多多的民眾已無戴口罩，而記者則是要快馬加鞭的趕去新聞中心做核酸檢測。

北京 一帶一路 口罩 交通管制

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