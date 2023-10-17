昆山媽祖遊台灣 7天行程開跑

「庇佑世界和平、庇佑兩岸同胞安居樂業」，大陸台商、台胞媽祖信仰中心昆山慧聚天后宮16日展開為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動。昆山台協會長、慧聚天后宮負責人孫德聰16日一早帶領江蘇昆山80位台商，恭請媽祖前往機場。抵台後，將到台灣各大媽祖廟參香並締結姊妹廟，深化兩岸連結。

孫德聰表示，昆山慧聚天后宮自2005到2010年，由政府支持、台商響應、民間參與方式，寶成集團蔡氏昆仲率先出資人民幣8000萬元啟動資金，兩岸同心協力打造大陸台商精神家園，兩岸文化交流平台以及台灣特色旅遊景點。

2010年，昆山媽自台灣鹿港天后宮分靈入火安座，是大陸華東地區規模最大的媽祖廟，曾於2014到2016年連續三年舉辦昆山媽回娘家活動，又於2022年舉辦「千里尋根」，護送媽祖回到故鄉福建莆田湄洲島。

此次為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，於16日一早起駕，典禮依照傳統習俗，由陣頭演出拉開序幕，在上香呈疏典禮後，鐘鼓齊鳴恭送昆山媽起駕，清晨6時，慧聚天后宮已經熱鬧滾滾，除了隨行台商，還有震天鼓、電音三太子、舞龍隊、舞獅隊、哨角隊、舞蹈隊等陣頭隊伍。

在這次返台行程中，昆山媽祖將依序到新北板橋慈惠宮、台中大甲鎮瀾宮、台中南屯萬和宮、嘉義新港奉天宮、台南西港慶安宮、台南鹿耳門天后宮、高雄旗津天后宮參香並締結姊妹廟，並由慧聚天后宮贈送鎮宮之寶「唐山過台灣」水墨畫留念，以期深化兩岸媽祖宮廟連結，推進「媽祖文化」立德、行善、大愛的具體實質化、豐富多元、年輕活力化的三大指標。

同時，此次「昆山媽遊台灣」，昆山媽、財神土地公還將駐駕在企業賜福賜財，包括仁寶電腦桃園平鎮廠、寶元紀企業總部、南寶樹脂集團等企業，也將慧聚天后宮福德殿開基財神土地公、福安土地公護送回到屏東車城福安宮祖廟謁祖進香充電，以期庇佑更多兩岸同胞、台商更多的福澤與財祿。

孫德聰說，昆山慧聚天后宮成立以來，是由兩岸同胞與台商與各界同心協力支持才能完成，今年啟動「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，將兩岸同胞用另一種方式連結起來，祈願媽祖庇佑世界和平，兩岸同胞安居樂業。