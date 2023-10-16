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港5星酒店咖啡杯有漬 她花近5萬住兩晚氣炸：超級冤大頭

香港01／ 爆檸哥
圖左是香港酒店所提供的杯子，投訴女子認為杯子上的咖啡色痕跡為污漬；圖右則是飯店回覆。圖／擷自小紅書
圖左是香港酒店所提供的杯子，投訴女子認為杯子上的咖啡色痕跡為污漬；圖右則是飯店回覆。圖／擷自小紅書

為了振興旅遊業，香港政府推出各種優惠招待來港旅客，不過來港旅遊體驗是否良好也會影響香港旅遊業的形象。近日中國大陸有名女網友在社交平台上發文指，於大陸國慶期間來港入住一五星級酒店，竟發現酒店房內咖啡杯有污漬，該旅客就此事分別向店方和旅發局投訴！

近日大陸有女網民在小紅書上以「有沒有正在住香港XX酒店的寶子證實一下」為題發文，指她在大陸國慶期間花了12000港幣（約新台幣49542元）在該5星酒店訂了2晚普通房間，但在入住期間發現咖啡杯有污漬，於是給了差評。

不過，女子隨後收到該酒店的郵件回覆，店方解釋該咖啡杯上的「污漬」其實是燒制花紋，令原PO大感不滿。她便在網上詢問是否有該酒店職員可以證實一下，「杯子自帶這樣子的花紋嗎？」更稱當了「超級冤大頭」認為這次香港遊讓她感受到了無禮和冒犯。

根據原PO附上的酒店郵件回覆，信內表示「杯邊的啡色痕跡為陶瓷燒製咖啡杯原有的花紋設計」，原PO怒轟店方「指鹿為馬」，更就事件向旅發局投訴，但旅發局回覆表示已就事件向該酒店反映並轉交酒店專責部門處理，令原PO更氣上心頭，「目前給到的回覆都是極其敷衍的態度，没有感到任何誠意」。

原PO表示事發時只要求酒店方給她幾個一次性紙杯，沒有要求換房也沒有要補償，「現在這樣的回覆真的讓人生氣」。網民就原PO的遭遇均深表同情，「你回她，好的，請把你們這種有『同樣的特殊花紋』的咖啡杯，挑5個放一起拍照發郵件给我」、「簡直是侮辱智商」。

而有自稱是五星級酒店職員在留言區提醒民ˋ甕，在酒店內千萬不要用任何杯，「都是用客房住客用過的毛巾，擦浴室、擦灰塵、擦馬桶後的毛巾擦杯子」。

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文章授權轉載自《香港01》

酒店 小紅書

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