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13歲男孩燙髮被收1400元 家長嫌貴報警拒付款挨批無理

香港01／ 撰文／布萊恩
河南1名13歲男孩獨自到理髮店，花費318人民幣（約新台幣1402元）燙髮（電髮），詎料父母得悉後不滿，認為理髮店收費太貴，報警要求全額退款。（後浪視頻影片截圖）
河南1名13歲男孩獨自到理髮店，花費318人民幣（約新台幣1402元）燙髮（電髮），詎料父母得悉後不滿，認為理髮店收費太貴，報警要求全額退款。（後浪視頻影片截圖）

天價理髮？大陸河南1名13歲男孩獨自到理髮店，花費318人民幣（約新台幣1402元）燙髮（電髮），詎料父母得悉後不滿，認為理髮店收費太貴，報警要求全額退款「一分錢不出」。最終經協商，理髮店須退回200人民幣（約新台幣882元）。事件引來網民熱議，不少人認為店方「無辜」，斥責男孩父母無理，「明碼標價的，這也能退嗎？」、「正常消費還怪別人」、「浪費警力」；也有網民認為，未成年人容易被誘導消費，需要保護。

綜合大陸媒體報道，事發9月17日，河南平頂山1名13歲男孩獨自到理髮店燙髮（電髮），被收取318人民幣（約新台幣1402元），家長得知後認為收費太貴報警。

理髮店接受大陸傳媒訪問時大感無奈，「當時把價目表給他（男孩）之後，他自己選的399元（人民幣，約新台幣1760元），然後給他打了八折是318元，燙頭髮不是剪頭髮，他父母就來說，我們理髮店收那麼高，讓全款退，一分錢不出」。至於男孩未成年，店方指：「我們也不知道他多大啊，現在初中生誰能看出來多大？」

最終經協商，理髮店須退回200人民幣（約新台幣882元），相等於男孩是次理髮只需付原價399人民幣（約新台幣1760元）的三折價錢。

事件引來網民熱議，不少人認為店方「無辜」，「現在孩子發育以及穿衣打扮都比較成熟，店家確實也有點無辜」、「明碼標價的，這也能退嗎？」、「正常消費還怪別人」、「318燙髮還嫌貴？先不說成本多少，燙個頭髮工時最少2小時。怎麼有臉報警的？」、「浪費警力」。

惟也有網民認為，未成年人容易被誘導消費，需要保護，「13歲1個人來，未成年人容易被誘導消費」、「現在十個理髮店八個都在誘導辦卡消費……很難評這個男孩是被誘導的還是自願的」、「現在的理髮店，別說小孩了，大人也很容易被誘導消費」。

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文章授權轉載自《香港01》

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