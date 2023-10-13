大陸女在新加坡辱駡護士警員被控六項罪 網友不挺：在國內被寵壞

29歲中國籍女子在新加坡疑被代駕開車撞傷腳部，到中央醫院就醫時涉嫌辱駡護士及拒絕配合警員錄口供，加上早前涉嫌對保安員動武謾駡，10月13日將被控六項罪名。據新加坡媒體報導，在法庭上，該女子身穿黑色襯衫透過視像系統面控，她披著長髮，戴著黑框眼鏡，臉色有些憔悴，她當庭表示認罪並道歉。

涉案女子在抖音有超過25萬粉絲，是小有名氣的網紅。該女子把她與調查警員爭吵的影片上傳到抖音，引發熱議。但針對原PO和部分微博KOL想把事件包裝成在「新加坡被歧視」，許多網友不買單，反認為出國就應該尊重當地法律，批評該女子「在國內被慣壞了」、「在家裡橫習慣了」，更有不少網友稱羡慕新加坡的嚴格執法。

新加坡《聯合早報》報導，這起「鬧劇」10月10日淩晨時分發生在新加坡中央醫院內，綜合影片內容，女子稱自己被汽車撞傷腳，到中央醫院看診，豈料等了三小時還見不著醫生，其間疑與護士爆發口角。

一名警方調查員接獲報案後到醫院，試圖針對女子辱駡醫護人員一事錄口供，但女子多次顧左右而言他，始終拒絕配合。影片中可以看到女子一開始不願正面回應是否有辱駡護士，更豪言把「新加坡全部員警叫來」，不願配合警方錄口供。

後來影片中女子承認曾對護士爆粗口，更稱「我對她罵了，怎麼了？」，聲稱護士歧視她不是新加坡人，沒資格在新加坡看病。女子多次強調自己被一名代駕蓄意開車前行撞傷，在地上躺了20分鐘，而代駕沒有把她扶起來，她並曾向代駕索討5000元（新加坡元，約港幣28,579元）賠償。

報導指出，新加坡警察部隊10月12日深夜發文回復媒體稱，警方於10日淩晨約2時35分接獲報案，指一名29歲中國籍女子因腳部受傷求醫，期間大聲喧嘩，對公眾造成不便。她也被指，在警員到場前辱駡了一名護士。

淩晨約3時15分，兩名調查人員到場與女子交談，並說明是來自中央警署，一旁還有穿著制服的警員。談話過程中，女子拒絕配合錄口供，其間還用華語對一名調查官員爆粗口。女子接著開始錄視頻，過程中試圖拽一名調查員的證件，被後者堅決阻止。由於女子正在等待治療，調查員決定讓女子接受治療後再跟進案件。

女子稱自己遭代駕蓄意撞傷，索賠5000新加坡元。（影片截圖）

涉案女子面臨六項指控 嚴重恐坐牢兩年以上

警方調查後發現，涉案女子在10月3日就曾接受警方調查。當時濱海林蔭道一棟公寓保安團隊報案稱，保安員協助護送喝醉酒的女子回住所。但女子據稱推了保安員的肩膀並拉了他的領帶，還對保安員使用侮辱性和謾駡性言語。警員到場後女子雖然服從警員的指示，但警方還是針對她對保安人員犯下的罪行進行調查。

女子稱自己遭受歧視，稱護士說她不是新加坡人沒資格在新加坡看病：

警方後發現，女子涉嫌違反工作准證的條件，已轉交人力部調查。10月13日女子將被控六項罪名，包括一項公共滋擾、兩項抵觸防止騷擾法令，以及三項抵觸私人保安業法令的罪狀。若公共滋擾罪成，女子可被判罰款最高2000元（新加坡元，下同）。在防止騷擾法令下，辱罵公務員將被判罰款最高5000元，或坐牢最長12個月，或兩者兼施。

新加坡《聯合早報》指出，若女子對保安人員動武若罪成，可面對罰款最高7500元，或坐牢最長兩年，或兩者兼施;蓄意騷擾保安人員則可罰款最高5000元，或坐牢最長一年，或兩者兼施。

女子今認罪道歉 一萬五保釋

《聯合早報》報導，被告今早身穿黑色襯衫透過視像系統面控，她披著長髮，戴著黑框眼鏡，臉色有些憔悴。

法官詢問被告會否聘請律師時，被告反問若不請律師，提早認罪，是否能獲得較輕的刑罰，法官解釋提早認罪，有利於減輕罪行。控方指出，若被告有意認罪，他們將針對其中四項控狀進行審理，其餘兩項控狀則由法官下判時納入考量。對此，被告直接說：「我認罪，我道歉。」

女子稱遭遇歧視「狠狠反擊而已」很多網友不買單

女子在抖音上有超過25萬名粉絲，她曾撰文稱自己持有工作准證，並指調查員身份不明，由於護士不禮貌待人，她只是「狠狠反擊而已」。她還稱醫院已經為她照了X光和開藥，過後會再通知她腳部是否骨折。

不過針對她說遭遇歧視的說法，許多大陸網友並不買帳，稱她在國內被慣壞了，不懂尊重新加坡法律，批評她自知理虧，「正因為她知道員警來是因為什麼，理虧沒得辯解，才要不停轉移話題說車禍，使自己處於有理和弱勢的地位。這樣才能維持自己的價值感」、「我蠻喜歡這種（新加坡）的法律，公共場所吸吸罵人都能報警處理，並且能嚴厲處罰，就喜歡這種太規矩的處理方式」、「在國內可能是護士被檢舉，如果是病人的錯還要包容.....」

新加坡《聯合早報》報導，內政部長兼律政部長尚穆根7月3日在國會書面答覆議員詢問時說，警方過去五年共接到315起暴力對待或騷擾執勤醫護人員的案件。數據顯示，相關報案數量逐年增加，2023年共有99起個案，其中37起收到警告，13起被定罪。

網友怎麼看：

·這不是活該嗎，在國內驕橫慣了去了國外以為人家跟國內一樣會伺候你呢！ ·新加坡執法人員很嚴，沒有商量餘地，你若合作他們還會斟酌。 ·支援依法治國，拒絕胡攪蠻纏，拒絕和稀泥執法。 ·我有點同情國內的員警了 ... ... ·你以為國外慣著大陸小仙女？？？

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文章授權轉載自《香港01》