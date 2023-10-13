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陸懸賞220萬 通緝緬北詐團頭目

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸公安部官網12日懸賞通緝兩位緬北詐騙集團頭目，賞金最高人民幣50萬元。（圖／截自大陸公安部官網）
大陸公安部官網12日懸賞通緝兩位緬北詐騙集團頭目，賞金最高人民幣50萬元。（圖／截自大陸公安部官網）

大陸民眾近年深受緬北詐騙之害，官方近期加強與緬甸、寮國、柬埔寨等國合作打詐，移送上千位嫌犯返回大陸。大陸公安機關昨天公開懸賞通緝兩位緬北詐騙頭目，賞金最高達新台幣二百廿萬元。

大陸公安部官網昨天公告，經浙江省杭州市公安局、雲南省昆明市公安局偵查發現，陳岩板（又名鮑岩板）、肖岩塊（又名何春田）是緬北電信網路詐騙犯罪集團重要頭目，「長期組織開設詐騙窩點，實施針對中國公民的電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大、性質極其惡劣」。

官方指出，浙江省杭州市公安局、雲南省昆明市公安局決定對其進行公開懸賞通緝。「公安機關敦促犯罪嫌疑人陳岩板、肖岩塊認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理」。同時，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將給予人民幣十萬至五十萬元獎勵（約合台幣四十四萬元到二百廿萬元）。

不過這筆金額比起緬北詐騙所獲數額並不大。官媒新華社曾引述在緬甸猛波洪門大廈工作一年的「業務員」李福（化名）說法指，每當單筆「收入」超過五十萬元人民幣時，「公司」就會放鞭炮慶祝。二○二○年九月，李福成功詐得人民幣一四四萬元（約台幣六三三萬元），他看到漫天飛舞的鞭炮紙。

大陸公安部日前舉行記者會說明「夏季行動」成果，指出公安部部署「打擊緬北涉我違法犯罪專項行動」，抓獲並移交大陸涉詐犯罪嫌疑人二三一七名。

根據大陸官方資料，除了緬甸移交大批詐騙嫌犯外，寮國也已移交一七九名嫌犯、印尼移交一五三名嫌犯。

至於這些各國移交的詐騙嫌犯中是否有台灣人？大陸方面是否向我方通報等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮早前回應指，「依法打擊電信網路詐騙等違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全和合法權益是我們一貫的態度」。

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