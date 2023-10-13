兩岸象棋大師賽 昆山登場

經歷過新冠疫情之後，兩岸大師象棋邀請賽再次盛大舉辦。2023海峽兩岸（昆山）大師象棋邀請賽於在昆山登場，本次比賽首次以雙人組合做為比賽形式登場，兩岸棋手共同組隊。對此，中華台北象棋協會理事長薛嘉昀表示，這次採雙人賽模式是讓兩岸兩邊棋手在情感及棋藝上面的交流更加深入，對兩岸的交流是個很好的機會 。

2023海峽兩岸象棋大師邀請賽12日上午在江蘇昆山旅遊度假區開幕，主辦單位透露，本次賽會以全新賽制進行，期間大陸與台灣各派出8位優秀棋手，雙邊透過抽籤來配對組合，各組合內以一名大陸棋手和一名台灣棋手作為搭檔，用雙人形式來進行比賽。

中華台北象棋協會派出的8名棋手，大都為7段以上，其中洪旭增、馬正倫、蔡安爵等人，更是2023亞洲盃象棋錦標賽選手代表，實力堅強。大陸方面派出的棋手則包括近日剛獲得2023杭州亞運會象棋項目團體賽金牌的趙鑫鑫等人。

薛嘉昀透露，比賽先前因為疫情停辦，今年終於又開始啟動，台灣很多棋手都非常高興。她說，我們來是互相學習。尤其這次是第一次出雙人賽的模式，兩邊棋手需要互相討論，以及配合默契，對兩邊棋手的交流、學習皆有很大幫助。