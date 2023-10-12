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貴州傳隧道爆炸案！工人5死1傷 路過民眾險遭波及：樹木都倒了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸貴州省畢節市一興建中的鐵路隧道發生爆炸，使5名工人死亡，1名則在醫院救治中。圖／擷自《上游新聞》
大陸貴州省畢節市一興建中的鐵路隧道發生爆炸，使5名工人死亡，1名則在醫院救治中。圖／擷自《上游新聞》

中國大陸貴州省畢節市驚傳爆炸案，根據陸媒《上游新聞》報導，畢節市於10月10日12點左右，有一建設中的鐵路隧道發生爆炸，導致5名施工人員死亡，1名受傷。

報導稱，10月10日12點左右，位於貴州省畢節市七星關區內一鐵路工程，疑似在施工中發生瓦斯爆炸，使6名工人當下被困於隧道內。事故發生後，當地政府立即啟動應急預案，派遣6、7輛消防車、數十輛救護車及各部門前往救災，救援時間長達8至9小時。

報導指出，該工程於2017年5月開始，鐵路主線長度為36.62公里，其新建大橋共20座、隧道12條。發生事故的隧道在雲南省鎮雄縣黑樹鎮與貴州省畢節市何官屯鎮交界處，因當地地形起伏大、地質構造複雜，屬高瓦斯風險隧道，施工難度十分高。

當地村民透露，事發當下只聽見兩聲爆炸聲，緊接著便看見有火從隧道內噴出又熄滅。他補充，爆炸產生的衝擊波將路邊的樹木與花草全部掃倒外，剛好經過隧道的3名女子也差點被波及。

報導說明，受困的6名工人中，已有5人不幸喪生，另1人則正在醫院救治。目前事發工地已停工，並派遣警察於隧道口值守，當地政府更全面展開善後工作。

新聞一出，引起許多網友熱議，「好嚇人」、「安全重於泰山，安全應該落實到日常工作中，不要為了方便不顧安全，不要發生事故才後悔莫及」、「6名被困人員5人不幸遇難，1人正在醫院救治，希望警方盡快查明真相，還死者一個公道！」、「一定要妥善處理」。

爆炸 工人

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