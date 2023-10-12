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北京市公安局長亓延軍 已升任大陸公安部常務副部長

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京市公安局局長亓延軍已經升任公安部常務副部長，成為正部級官員。（圖／取自「平安北京」微信公眾號）
北京市公安局局長亓延軍已經升任公安部常務副部長，成為正部級官員。（圖／取自「平安北京」微信公眾號）

中共公安系統人事傳出變動，北京市公安局局長亓延軍已經升任公安部常務副部長，他是現任公安部長王小洪的舊部，長期在消防系統任職。

根據大陸公安部官網，在機構設置欄位中，亓延軍已經成為僅次於王小洪的「黨委副書記、分管日常工作的副部長」。亓延军生於1964年10月，具有副總警監警銜，現任公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長（正部長級）、督察長，北京市副市長、市政府黨組成員、市公安局黨委書記、局長。

星島日報12日報導，在王小洪接任公安部長後，公安部常務副部長一職已經懸缺1年4個月，直至此次由亓延軍升任。亓延軍長期在消防系統任職，是王小洪的河南舊部。

公開資料顯示，亓延軍曾任山東省消防總隊防火監督部部長、副總隊長，河南省消防總隊總隊長，公安部消防局防火監督處處長、副局長，北京市公安局消防局（北京市消防總隊）局長、北京市公安局黨委副書記、副局長、常務副局長。

亓延軍2020年4月升任北京市公安局長，2022年5月躋身公安部副部長，現在還是大陸第十四屆全國人民代表大會監察和司法委員會委員，但並非中共二十屆中央委員、中央候補委員。

根據北京市政府官網的工作分工，他負責公安、司法方面工作，分管北京市公安局、北京市司法局，聯繫北京市國家安全局、武警北京總隊、北京邊檢總站。

公安 北京

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