即便寒露已過，但內蒙古自治區鄂爾多斯市准格爾旗准格爾召鎮下轄的萬畝煤炭復墾區，依然綠意盎然，各色花朵在風中肆意搖曳。

中新社報導，10月10日下午，當地90後民眾蘇喜軍激動地說，做夢也沒有想到，幾年前還光禿禿的煤炭復墾區，居然變樣了。

在他的記憶中，未修復前的這裡滿目荒涼。沒有綠色的支撐，只要風沙颳起來便是昏天黑地，很少有外人光顧遊玩。如今，這裡不僅大變樣，而且帶給當地人無法用語言表達的自信。

對這片煤炭復墾區點讚叫好的不止當地人。大陸十一長假期間參觀過該煤炭復墾區的遊客劉海清回憶稱，復墾區內高科技含量的設備也讓人眼前一亮，供遊人休息的石凳上居然可以為手機無線充電。

鄂爾多斯作為大陸著名煤炭大市，其下轄的准格爾旗也因露天煤礦分布之廣、儲量之大而聞名於世。近年來，關於如何修復煤炭復墾區，當地官方做了許多嘗試。

根據鄂爾多斯市自然資源局消息，為推進綠色礦山建設，官方推出《鄂爾多斯市綠色礦山建設管理條例》，明確了法理依據；制定《鄂爾多斯市礦山地質環境治理恢復基金管理辦法》，穩定了修復治理資金來源，並將修復治理延伸至礦山建設、生產、運輸等13個環節，推動礦區整體環境有效提升。

准格爾召鎮鎮長郝培華說，這片總面積13000餘畝的煤炭復墾區，當前在強力打造「0碳智創空間」，以及占地面積1000平方米的月棲湖。有了科創基地和湖光山色的加持，煤炭復墾區更多了幾分活力和魅力。

在建設好風光同時，風光也成當地綠色發展新動力。

准格爾召鎮人大主席武雲指著遠處一排排深藍色太陽能板說，如今這片復墾區，也興起風光農牧林產業。太陽能發電項目可為運煤礦卡車實現換電服務，而板下養殖的致富探索也在進行中。