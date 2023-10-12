借鏡日經驗 上海打造養老產業

「日本比中國早30年進入老齡化社會，迄今為止，積累了豐富的應對經驗。」日本駐上海總領事赤松秀一10日說。

中新社報導，當天，中日康養產業論壇在滬召開。赤松秀一表示，日本政府採取措施來促進老年人充分發揮自身的能力；與此同時，企業也開發和生產適合老年人的個性商品與服務。

他表示，為了實現更安心、更舒適的老齡社會，日中企業之間可以更廣泛、更深入地開展合作，攜手開拓市場，共同促進行業繁榮。

上海市人民對外友好協會會長陳靖說，中日雙方在康養產業上優勢互補，日本較早進入深度老齡化社會，在政策制定、產業發展、設施建設、產品研發等方面起步較早，投入也大，積累了豐富的成果和經驗。

他還指出，養老產業發展勢頭迅猛，長三角特別是上海的康養產業需求巨大。

「養老既是大民生，也是大產業。」上海市發展和改革委員會社會發展處處長王俊說。作為中國最早進入老齡化社會的城市，上海的老齡化情況備受關注。上海市民政局二級巡視員陳躍斌表示，上海早於全大陸20年進入人口老齡化，同時，上海也較早地開始探索「大城養老」路徑。

人口老齡化是中國大陸、日本兩國需要共同面對的重要課題。業界認為，中日兩國在康養產業領域互補性強、合作前景廣闊。

三井住友海上火災保險（中國）有限公司董事總經理菅匡彥介紹了與中國保險企業的數位化智慧養老合作方案。但單家企業的力量遠遠不够，他呼籲，加強日中企業間的合作，加強政府與企業間的合作，加強保險機構與養老生態企業間的合作。