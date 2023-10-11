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監警會參觀少訊中心！主席王沛詩：衝鋒隊常站前線 難免衍生衝突投訴

香港01／ 孔繁栩
衝鋒隊亦展示有關處理家庭暴力事件和持械行劫、以真實事件為藍本的情景演練。（香港01／監警會提供）
衝鋒隊亦展示有關處理家庭暴力事件和持械行劫、以真實事件為藍本的情景演練。（香港01／監警會提供）

監警會早前參觀少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，與衝鋒隊前線警務人員交流，衝鋒隊向委員展示處理家庭暴力事件和持械行劫、以真實事件為藍本的情景演練。監警會主席王沛詩表示，衝鋒隊在平息暴亂期間貢獻良多，由於經常站在打擊罪案及處理危機事件的最前線，難免與市民產生衝突衍生投訴。

監警會上周五（6日）聽取新界北衝鋒隊代表介紹衝鋒隊的工作、編制、人員調配、裝備和各種訓練，以及衝鋒隊內特設的四個專隊，分別為小型無人機小隊、醫療支援小隊、山嶺搜救專隊和鏈鋸應變小組，如何應用各項裝備執行反罪惡和拯救的職務。

衝鋒隊亦展示有關處理家庭暴力事件和持械行劫、以真實事件為藍本的情景演練。成員亦向監警會分享處理不同突發事故的真實經歷，包括在偏遠地區追捕悍匪，以及在火災現場協助居民脫困。

監警會主席王沛詩表示：「不論在日常執勤或平息暴亂期間，衝鋒隊均對社會貢獻良多。衝鋒隊經常站在打擊罪案及處理危機事件的最前線，與市民接觸時難免會產生衝突，衍生投訴。」

她強調，監警會在處理投訴時，一直秉持「以事實為基礎，以證據為依歸」的原則，保障市民的申訴權力，同時保護執法人員免遭惡意指控，為雙方主持公道。監警會近年通過有關衝鋒隊的投訴個案，主要是在衝鋒隊人員執行截停搜查行動、處理刑事案件現場和排解激烈家庭衝突的過程中產生。

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文章授權轉載自《香港01》

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