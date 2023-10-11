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「氫舟」已過萬重山！大陸首艘氫能源動力船首航成功
大陸首艘氫燃料電池動力示範船「三峽氫舟1」號，11日上午在湖北宜昌完成首航，代表氫燃料電池技術在內河船舶應用實現零的突破。根據計算，「三峽氫舟1」號相比傳統燃油動力船舶，預計每年可替代燃油103.16噸，減少二氧化碳排放343.67噸。
湖北省宜昌市政府官微「宜昌發布」報導，「三峽氫舟1」號為鋼鋁複合結構，總長49.9公尺、型寬10.4公尺、型深3.2公尺，採用中國船舶七一二所開發的氫燃料電池和鋰電池動力系統。
其中，氫燃料電池額定輸出功率500KW，最高航速每小時28公里，巡航航速每小時20公里續航里程可達200公里。
「三峽氫舟1」號由三峽集團所屬長江電力、中國船舶第七一二研究所、長江三峽通航管理局、中國船級社、武漢長江船舶設計院、江龍船艇等單位共同研發建造。
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