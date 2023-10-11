「氫舟」已過萬重山！大陸首艘氫能源動力船首航成功

中共建政後，外型可愛、憨厚的貓熊一直北京推展外交工作的一項利器，大陸經常以贈送或租借的方式，對相關國家展開「貓熊外交」。1972年時任美國總統尼克森訪華，周恩來就宣布贈送兩隻大貓熊給美國。據南方都市報今年初的不完全統計，目前旅外的大貓熊至少有66隻，其中又以日本和美國最多。

2023-10-11 06:10