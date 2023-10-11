乾隆期興建 北京團河行宮開園

近日，位於北京大興南苑的團河行宮啟動試運行，開放北京南海子苑囿文化、大興歷史、文化交流等三大展區以及團河八景。

從北京地鐵大興線清源路站東行約5公里，在興亦路北側有一片樹木繁茂、鬧中取靜的幽深之地，這就是清朝乾隆年間興建的團河行宮所在地。團河行宮占地500餘畝，以東西兩湖為中心，歷史上建有各類建築600餘間，是清王朝在南苑內建造的最大的皇家行宮。

團河行宮頗具蘇杭園林風格，是清王朝在南海子皇家苑囿建造的四座行宮中建築最宏偉、功能最齊備的一座，而且還是唯一一個還保留原址、可以修繕的行宮。

從遺址公園東門進來，一眼就能望見南向三楹、面寬10.2公尺、進深4公尺的大宮門。往兩邊看，東西朝房各有五間，旁邊還有禦膳房和壽膳房。大宮門不僅是團河行宮的正門，更是西宮殿區南北軸線的南端。從這裡往北走數十米，來到二宮門，迎面看見太湖石堆砌而成的假山，曾被乾隆賜名「雲岫」。

過了「雲岫」再往北，即是「團河八景」中的璿源堂、涵道齋，這是整個團河行宮宮殿群中的兩座主建築。這些宮殿既自成院落，又有遊廊相連，移步換景，錯落有致。

行宮內布置了燕京八絕、玉器交流、北京南海子苑囿文化、大興歷史文化、禦膳文化專題等5大展覽及個人收藏展。行宮宮殿群最南側的東西朝房，歷史上曾是大臣們上朝前梳理儀錶的地方，而今也成為遊客服務中心、文創體驗中心。

在團河行宮遺址公園北部，曾經供皇帝讀書的鑒止書屋，變身為一處供遊人享受閱讀樂趣的空間，大興圖書館給這裡添置了不少線裝書、古籍善本。