廣西北海／疍家的水上婚禮
北海市僑港風情文化藝術節，曾舉辦古老的傳統特色婚俗疍家婚禮，向遊客展現僑港文化魅力。「疍」是對廣西等沿海水上漁民的統稱，疍民以舟楫為家，以船代步，故婚嫁也以船代轎，水上婚嫁已列入非物質文化遺產。
疍家未婚女性會在船尾放一盤花，男方則置一盤草，以此招媒人撮合婚事。婚事談成後，閨女在出嫁前幾天，會待在船上自哭自嘆，還有伴娘互嘆， 母女相嘆，姐妹共嘆，稱為「嘆家姐」， 嘆唱感人的「鹹水歌」、「哭嫁歌」、「十月懷胎歌」，以感念父母養育之恩，兄弟姐妹之情，以及離別親人之苦。
婚禮在船上舉行，張燈結綵， 熱鬧非凡。據傳， 迎親隊伍迎娶新娘後，在返回新郎家途中， 在船上的人將手伸入水中戲水、用力潑水，稱為「顛船」習俗，寓意新人經歷風浪後，生活便可一帆風順。有時女方會以紅繩，牽住新娘的船，代表娘家對女兒嫁人的依依不捨。
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