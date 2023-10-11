廣西北海／印象•1876 遊覽北海歷史文化

北海最早的街區依港口而建，城市因港口而繁榮。1876年，中英簽訂「煙台條約」，北海成為對外通商口岸，先後有英、德、奧、法、義、葡、美、比等八國在北海設立領事館， 並修建西洋風格建築，包括教堂、洋行、學校、醫院、女修院等。這些建築群是見證中國近代開埠文化的重要遺址，為中國近代建築瑰寶，被譽為「近代建築年鑒」。為發掘北海開埠歷史的寶貴文化價值，於是打造出北海「印象•1876」歷史文化景區。

北海近代外國領事機構歷史陳列館，即北海英國領事館舊址，是北海近代建築群的代表，是西方國家在北海設立的第一個領事館；當時被譽為「英國在中國建造的最堅固外國建築」，展出物還包括領事人員使用過的家具、日常生活用品等。 北海近代海關歷史陳列館圖／本報廣西北海傳真

北海近代洋行歷史陳列館， 即德國森寶洋行舊址，建成於1891年，是現今北海僅存的近代商務洋樓，由德國人森寶開辦的商務機構， 專辦煤油貿易，並代理招收華工出洋等業務，是外商在北海經營商貿、開辦貿易機構的歷史見證物。該館主要展示中英簽訂「煙台條約」後，10多個國家、約30家洋行進駐北海的歷史。

北海近代郵電歷史陳列館，即大清郵政北海分局舊址，建成於1883年，是目前廣西尚存歷史最長、建設最早、保存完整的郵政局舊址，主要展示北海近代郵電發展史。館藏文物包括蓋戳台、郵政地界石碑、等厘秤、夾萬櫃、貴重包裹存儲櫃等。 北海近代外國領事機構歷史陳列館，是北海近代建築群的代表。圖／本報廣西北海傳真

北海近代海關歷史陳列館， 即北海關大樓舊址，建成於1883年，是廣西「四大關」中最早建立的海關，期間一直由洋人控制，故又稱「洋關」。主要展示北海自漢代以來的海關發展史，特別是北海關設立後，在外籍稅務司管理制度下，開展的徵稅、監管、港務等業務活動，以及對北海產生的影響。