香港婦人不知港航政策已變 提39公斤行李被收逾2萬元附加費

去旅行有人喜歡輕便為主，只帶一個背包即可；也有些人像是搬家一樣，兩大個行李箱也不夠用。不過無論哪一種方式也好，最重要的是搞清楚自己的行李限重！日前（6日）一位香港母親在討論區上發文，稱自己遊日回程時，以為港航機票已包括寄艙行李限額，結果被收取6位數日圓（約新台幣2萬1000元）的附加費！

每間航空公司、每張機票的條款其實都不太一樣，所以在購買和出發前，要留意條款上的細則，才可以避少誤會的發生。日前（6日）一位香港母親在親子王國討論區上發布貼文，指自己最近去程經由旅遊網站購買了香港飛北海道的樂桃航空機票，由香港飛往大阪，再由大阪飛往北海道。因為知道樂桃航空屬於廉航不包寄艙行李費，所以有事先購買行李限額。

到近日旅程完結，那名香港母親準備從北海道回香港，她乘坐香港航空的航班，本以為「不是廉航的航班，會包行李的費用」，結果在櫃檯辦理登機手續時，她因為攜帶了39公斤的行李，被航空公司職員要求繳付100,600日圓（約新台幣2萬1000元）的寄艙行李費用。她錯愕的表示「當天我還有看見其他旅客在購買行李費，我很好奇現在買香港航空的航班，是不附行李的嗎？」

貼文引起網友熱議，當中大多留言都直指是事主在購買機票前未有看清楚條款，表示香港航空雖然不是廉航，但在疫情期間已更改政策，現在的機票有分成3種不同的行李限額，分別是無行李（只包7公斤隨身手提行李）、20公斤和30公斤。有網友也留言批評事主「如果有包含行李，買的機票會有寫，沒寫就是沒有包，自己有責任去看，就算包也要知道包多少公斤行李。」還有網友教她可將行李EMS（國際快捷）快遞回香港，價錢就能便宜一半左右。

除此之外，網友還嘲諷事主即使港航有包行李，也肯定不會包「39公斤」，所以十分肯定事主未做任何功課，也未計算過行李重量，只是在「瘋狂購物買買買」後便將戰利品塞在行李箱直接上機，「第一次去旅行？」、「就算包行李，39公斤都一定超重」、「以為自己的包包有多少公斤？無上限嗎？真是讓我又一次大開眼界」、「不看清楚，就當繳學費囉」、「一見到便宜機票就衝，不管其他東西的後果」、「39公斤收十萬日圓，活該啦」。

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文章授權轉載自《香港01》