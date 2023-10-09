宋莊博物館群小而美 富藝術靈感

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在聲音藝術博物館內，遊客可以聆聽老北京叫賣聲。圖／本報北京傳真
在聲音藝術博物館內，遊客可以聆聽老北京叫賣聲。圖／本報北京傳真

北京通州宋莊鎮，作為大運河畔的「文化明珠」，不僅僅是藝術家們的夢工廠，也是民辦博物館、類博物館的孵化器。

抗日戰場上用過的電話、大陸僅一台的馬型電影放映機、1915年遠東運動會上中國足球隊獲得的金牌、冰川融化的聲音……，這些私家珍藏，在宋莊通過博物館或類博物館的形式，走向了全民共用，同時也為這裡的藝術創作者們提供了別樣靈感。目前，在宋莊鎮已經有至少4家小而美的民辦博物館和類博物館。

2020年，百年世界老電話博物館館長車志紅，決定把博物館遷到宋莊潞邑東路。這家博物館，有10萬多件與電話有關的藏品，都是車志紅過去1年的私人收藏。

今年2月才開業的聲音藝術博物館，收藏的是那些即將消失的聲音。「磨剪子嘞—搶菜刀—」，步入主展廳，老北京吆喝聲流入耳畔。這裡的每個展區都特色鮮明，觀眾可以閉上眼睛傾聽冰川移動的聲音、阿德利企鵝的叫聲和威德爾海豹在水下歌唱的聲音，更可以通過昆特管聲學實驗裝置，看到不同音頻產生的不同波形。

北京祥體育博物館，與聲音藝術博物館同一天啟動試營業。這家博物館由收藏家李祥創辦，15個展區收藏和展示古今中國體育及奧運會藏品、各體育運動專案藏品2萬餘件。鎮館之寶是1915年遠東運動會的金質獎牌。

隨著印象街藝術區的改造更新，宋莊還將為民辦博物館提供更多空間，為藝術家和收藏家提供展示拍賣。

博物館 北京 運動

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