廣東雙合村 從重災區變旅遊勝地

在廣東僑鄉茂名信宜市有個知名的「雙合僑心村」，近年來被當地政府打造成為鄉村振興示範帶，村中產業興旺，人們生活富裕安樂，是遠近聞名的鄉村旅遊網紅打卡點。

中新社報導，大陸十一假期期間，進入雙合僑心村的遊客絡繹不絕。隨車流緩緩進入村中，可見一河兩岸風景如畫，遠看青山如黛，近聽小橋流水，還有一棟棟雅致的民房點綴其中，仿如一幅迷人的嶺南水鄉圖。

錢排鎮政府工作人員陳子楷介紹，雙合僑心村本名叫雙合村，是大陸國務院僑務辦公室授予的大陸全國為僑公共服務體系示範單位。

雙合村現有海外華僑華人300多人，僑眷僑屬近千人。2010年9月，雙合村遭遇了特大暴雨山洪災害。在各級部門以及海外僑胞大力支持下，雙合村得以重建，雙合僑心村之名由此而來。

據瞭解，信宜是聞名遐邇的中國李鄉，盛產三華李。錢排鎮作為三華李主產區，僅雙合村就種植了近萬畝三華李。2021年，信宜市充分發揮三華李產區優勢，推動鄉村旅遊、休閒農業等新業態融合發展，打造「中國李鄉·山水雙合」鄉村振興建設項目。

該項目依託雙合村資源優勢，2022年，「山水雙合」接待遊客超過120萬人次，月均迎客逾10萬人次，成為信宜最火爆的鄉村振興旅遊打卡點。