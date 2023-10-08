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誤入「一條巷子」…陸女點第一次訪港4大震撼體驗 網見批落後：沒大陸方便

香港01 ／ 撰文／布萊恩
旅遊感受人人不同。有大陸女於小紅書發文分享來港旅遊體會，力數4點形容是「大陸人的一點點小震撼」，其中「誤入一條不好說明的街道」，令她大受震撼。中新社資料照片
旅遊感受人人不同。有大陸女於小紅書發文分享來港旅遊體會，力數4點形容是「大陸人的一點點小震撼」，其中「誤入一條不好說明的街道」，令她大受震撼。中新社資料照片

旅遊感受人人不同。有大陸女於小紅書發文分享來港旅遊體會，力數4點形容是「大陸人的一點點小震撼」，其中「誤入一條不好說明的街道」，令她「大受震撼」。

貼文引來不少大陸網友共鳴，認為香港落後，「真的震撼到了，好不方便好落後。沒有wife（WIFI）」、「超不方便，破破爛爛的計程車」，也有網友認為「（香港）生活上確實是沒有大陸方便……香港的先進在於人的觀念、文化的豐富，這個大陸是很難跟上的」。

該大陸女於小紅書以「第一次去香港，大陸人的一點點小震撼」為題發文，講述第一次來香港旅遊體會，列出4個「震撼」位，包括「地鐵費好貴，怎麼幾十起步啊啊啊啊」、「馬路上豪車真的多，時不時就路過一輛蘭博（藍保堅尼）、保時捷」、「出片是真的，走幾步能出十幾張的程度，愛拍照人狂喜哈哈哈哈」，以及「誤入一條不好明說的街道，秒懂撤退，心裡大受震撼」。

樓主指，她與友人遊走了旺角、尖沙咀及灣仔，大讚尖沙咀繁華「很值得去」，又說自己更喜歡「老城區」味道，明言「下次還去」。

貼文引來不少大陸網友共鳴，認為香港落後，「真的震撼到了，好不方便好落後。沒有wife（WIFI）」、「街景真的破破爛爛」、「超不方便，破破爛爛的計程車（的士），充電寶都沒，幾千塊的酒店都沒有大的液晶電視」。

也有大陸網友分享自身體會，「去年在香港生活了一陣子，怎麼說呢，生活上確實是沒有大陸方便，但是香港物價高是基於他們工資也高，所以我們看很貴，他們看還好。其次，香港的先進在於人的觀念、文化的豐富，這個大陸是很難跟上的」、「樓主的評價只不過是角度不同，大家都沒什麼錯」。

另有女網友關注「不好說明的街道」，稱自己也試過誤入，「下午已經開始站街拉客了，還穿着粉紅色性感毛毛裙，幸好我是穿着長裙經過，否則就尷尬了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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