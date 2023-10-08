誤入「一條巷子」…陸女點第一次訪港4大震撼體驗 網見批落後：沒大陸方便
旅遊感受人人不同。有大陸女於小紅書發文分享來港旅遊體會，力數4點形容是「大陸人的一點點小震撼」，其中「誤入一條不好說明的街道」，令她「大受震撼」。
貼文引來不少大陸網友共鳴，認為香港落後，「真的震撼到了，好不方便好落後。沒有wife（WIFI）」、「超不方便，破破爛爛的計程車」，也有網友認為「（香港）生活上確實是沒有大陸方便……香港的先進在於人的觀念、文化的豐富，這個大陸是很難跟上的」。
該大陸女於小紅書以「第一次去香港，大陸人的一點點小震撼」為題發文，講述第一次來香港旅遊體會，列出4個「震撼」位，包括「地鐵費好貴，怎麼幾十起步啊啊啊啊」、「馬路上豪車真的多，時不時就路過一輛蘭博（藍保堅尼）、保時捷」、「出片是真的，走幾步能出十幾張的程度，愛拍照人狂喜哈哈哈哈」，以及「誤入一條不好明說的街道，秒懂撤退，心裡大受震撼」。
樓主指，她與友人遊走了旺角、尖沙咀及灣仔，大讚尖沙咀繁華「很值得去」，又說自己更喜歡「老城區」味道，明言「下次還去」。
貼文引來不少大陸網友共鳴，認為香港落後，「真的震撼到了，好不方便好落後。沒有wife（WIFI）」、「街景真的破破爛爛」、「超不方便，破破爛爛的計程車（的士），充電寶都沒，幾千塊的酒店都沒有大的液晶電視」。
也有大陸網友分享自身體會，「去年在香港生活了一陣子，怎麼說呢，生活上確實是沒有大陸方便，但是香港物價高是基於他們工資也高，所以我們看很貴，他們看還好。其次，香港的先進在於人的觀念、文化的豐富，這個大陸是很難跟上的」、「樓主的評價只不過是角度不同，大家都沒什麼錯」。
另有女網友關注「不好說明的街道」，稱自己也試過誤入，「下午已經開始站街拉客了，還穿着粉紅色性感毛毛裙，幸好我是穿着長裙經過，否則就尷尬了」。
延伸閱讀：
慘！陸女7600租大圍50呎房睡窗台 僅住6天付慘痛代價：心碎
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言