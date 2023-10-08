快訊

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

陳盈潔爆「急性腎衰竭」 桃園女監證實已准保外就醫

以色列陣亡官兵名單曝 他僅18歲命喪戰場、5女官兵不幸罹難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸十一長假成績出爐！Citywalk、菜市場成熱門景點 這裡「吸金」最多

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2023年十一假期間的北京三里屯商圈人潮。特派記者陳政錄／攝影
2023年十一假期間的北京三里屯商圈人潮。特派記者陳政錄／攝影

大陸中秋十一長假結束，假期間大陸旅客呈現多元形式旅遊，其中Citywalk、菜市場等多元旅遊形式受歡迎。此外，從目前25省已公布的成績單來看，河南迎接的旅客最多，江蘇省最吸金，內蒙古旅遊進步最快，黑龍江人均消費最便宜。

攜程數據顯示，「十一」期間，City walk搜索量年增7倍多。北京、杭州、上海、西安、蘇州等城市成為City Walk熱門城市。此外，北京三源里、上海鳥中集市等菜市場成為熱門地。美團、大眾點評數據顯示，近一個月，「菜市場」搜索量較上期增幅超120%，相關攻略筆記數增幅超110%，評價數增幅超170%;大眾點評數據顯示，近一個月，搜索「菜市場」的用戶中，20-35歲的年輕用戶佔比超過70%，其中超6成為女性用戶。

而大陸目前有25省公布長假旅遊成績單，截至目前，河南接待遊客達8480.1萬人次，位居首位。江蘇、廣東緊隨其後，假期遊客接待量分別為7118.48萬人次、6386.2萬人次。

從旅遊收入來看，江蘇8天吸金907.59億元，在25省份中名列第一。銀聯商務數據顯示，假期前7天(9月29日-10月5日)，江蘇文旅消費總額人民幣175.55億元，佔大陸全國的10.62%，佔比繼續保持全國第一。

值得注意的是，內蒙古假日旅遊熱度較往年進步最多。據統計，長假假期，內蒙古共接待大陸遊客人數2306.01萬人次，實現旅遊收入人民幣158.48億元，按可比口徑是去年同期的6.06倍、7.23倍，均為歷史最高。

另外，從人均消費上觀察，去黑龍江玩最便宜，人均花費人民幣369.13元；其次為「西藏游」，人均花費人民幣523.75元；人均花費最高的為「海南游」「新疆游」「北京游」，均超過人民幣1,300元。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，從遊客平均出遊距離、目的地平均遊憩半徑、旅遊消費結構、自駕游比重，以及遊客滿意度等微觀結構性指標來看，旅遊經濟開始步入市場內生和創新驅動的新常態，穩步轉入理性繁榮的新階段。

「讓政府的歸政府，市場的歸市場。」戴斌表示，各級政府將透過數據科學把握旅遊經濟形勢和階段特徵，以更加理性務實的態度推動旅遊業高質量發展。

吸金 陸客 十一長假 人民幣

延伸閱讀

大陸長假家電熱賣、鋼廠減產 中鋼燁輝樂觀看鋼市

颱風「小犬」來襲 港珠澳大橋臨時封閉

大陸房市「銀十」恐落空 十一成交量年減2成

河南竊案翻版？「一個螺絲釘都沒剩」 徐州婚禮場地被連夜搬空

相關新聞

陸十一長假成績出爐！Citywalk、菜市場成熱門景點 這裡「吸金」最多

大陸中秋十一長假結束，假期間大陸旅客呈現多元形式旅遊，其中Citywalk、菜市場等多元旅遊形式受歡迎。此外，從目前25...

颱風小犬侵襲！香港掛「8號風球」 估全日90個航班取消

颱風小犬襲港，香港天文台今天中午發出8號颱風風球。香港機場管理局表示，估計全日有90個航班取消，130個航班會延誤

強度緩慢減弱…「小犬」靠近廣東西部到海南東部沿海 多條列車停運

受颱風「小犬」影響，中國多地宣布停運、停航，其中廣鐵集團說，計劃對9至11日過海（瓊州海峽）旅客列車採取停運、調整運行區...

吳亦凡賠掉上千萬人民幣 傳在監獄落淚問「怎麼沒熱水 」

曾為「頂流明星」的吳亦凡前年涉嫌性侵遭逮，歷經一年多時間審理判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境，在牢獄中的他又成為話題人...

獅子山上秀「橫眉冷對千夫指」 香港76歲男子被捕

香港76歲男子陳基裘9月28日攀登上獅子山，並在山頂展示「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」等多幅對聯，5日被警方以涉嫌違...

颱風「小犬」逼近 香港戒備 黃大仙嚴陣以待

颱風「小犬」繼續向西緩慢移動，香港掛出3號強風信號。天文台表示，昨晚7時，強颱風「小犬」位在香港之東南約160公里，預測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。