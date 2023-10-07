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陸黃金周結束 出遊人潮破紀錄

聯合報／ 記者陳政錄廖士鋒／綜合報導
陸中秋暨十一長假昨結束，創有紀錄以來最高旅遊熱度。圖為新疆喀什古城景區，成為黃金周旅遊熱點。（中新社）
陸中秋暨十一長假昨結束，創有紀錄以來最高旅遊熱度。圖為新疆喀什古城景區，成為黃金周旅遊熱點。（中新社）

大陸中秋暨十一長假昨日畫下句點，這八天長假創下有監測紀錄以來最高旅遊熱度，官方數據顯示共有八點二六億人次出遊，平均每天出遊人次逾一億人，收入將近台幣三點三六兆元，多項數據超越二○一九年，且「前半程團圓、後半程旅遊」特徵明顯，但出境旅遊仍未恢復疫前水平。

根據大陸文化和旅遊部數據中心昨天公布，八天長假大陸國內旅遊出遊人數八點二六億人次，較去年增長七成，旅遊收入七五三四點三億元（約三點三六兆台幣）。昨天是返程最高峰，全大陸鐵、公路、水路、民航共運輸五九八八點六萬人次；交通運輸部統計九月廿六日至十月六日，全大陸跨區域人員流動量累計達廿一點九七億人次。

但上述統計較之原先官方估計仍有落差，官方起初指長假出遊達八點九六億人次、旅遊收入七八二五億元（約三點五兆台幣）；原先官方亦估計黃金周鐵路運輸一點九億人次，爾後累計運輸僅一點六七億人次。出境旅遊則未恢復疫情前水平，據大陸國家移民管理局估算，今年假期日均出入境為一五八萬人次，相較二○一九年同期的一九八萬人次，仍有每天四十萬人次的落差。

對於今年假期情況，大陸文旅部表示，當中秋遇上十一，本次假期「前半程團圓、後半程旅遊」特徵較為明顯，群眾假日出遊意願得到集中釋放，中遠程旅遊實現較高增長，同時，文旅消費成長迅猛，官方舉辦旅遊消費月活動等。

大陸旅行社交平台馬蜂窩數據顯示，今年十一假期，高鐵成為遊客最青睞的公共交通方式，北京、重慶、上海等是最熱門城市旅遊目的地，同時長線及出境旅遊需求持續高漲，訂單占比逾百分之九十。

台幣 中秋 消費

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