廣州白雲站樞紐工程 長軌鋪設

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

隨著日前首對500米長軌換鋪完成，由中國鐵路廣州局集團有限公司建設、中鐵二十五局參建的廣州白雲站樞紐工程正式進入長軌鋪設階段。

中新社報導，廣州白雲站樞紐工程總鋪軌里程87.17公里，其中正線鋪軌48.75公里，站線鋪軌38.42公里，全線均為有砟軌道。

據中鐵二十五局項目軌道施工負責人藍茂東介紹，鋪軌作業採用換鋪法進行，即先在線路上鋪設25米工具軌，再通過人機協作換鋪成500米長軌，後續開展焊接、應力放散、無縫線路鎖定、軌道整理等工序，經軌道精搗精調達到驗收標準後進入聯調聯試。經項目部600餘名參建人員現場投入200餘台設備，預計每天可以鋪設長軌2公里，10月底完成正線鋪軌任務。

廣州白雲站是粵港澳大灣區首個在建的按現代綜合交通樞紐規劃建設理念打造的特大型樞紐工程。項目建成之後，將成為中國最大的TOD大型綜合交通樞紐，逐步承接廣州站和廣州東站的普速客車，是廣州站、廣州東站未來更新改造的前置條件。

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