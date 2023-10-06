廣汕高鐵上路 旅客享受快旅慢遊

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣汕高鐵在黃金周輸送大批旅客，圖為9月底開通首日，工作人員在廣州東站舉牌慶祝。（新華社）
廣汕高鐵在黃金周輸送大批旅客，圖為9月底開通首日，工作人員在廣州東站舉牌慶祝。（新華社）

大陸這個「國慶」假期，有不少鐵路新線迎來「首秀」，廣汕高鐵便是其中一條。廣汕高鐵於9月26日正式開通運營，是一條開通即以350公里設計時速運營的高鐵線路。開通後，汕尾站至廣州東站最快71分鐘可達，標誌汕尾融入廣州一小時交通圈，極大便利沿線居民出行。

中新社報導，中秋「國慶」黃金周運輸啟動，廣汕高鐵受到沿線民眾青睞，客流持續保持高位運行。9月26日至10月4日，廣汕高鐵累計發送旅客31.8萬人次，日均發送3.5萬人次，29日最高峰發送旅客4.7萬人次，為旅遊流、學生流、探親流等交織疊加。 　　

「為應對假期大客流，廣鐵集團科學舖畫運行圖，採取動車組重聯、加開圖外列車、高峰線運行等措施，加大廣汕高鐵運力投入，日均開行高鐵列車59趟，最大程度滿足旅客出行需求」。廣鐵集團客運部客運營銷科科長謝潮方介紹。 　　

廣汕高鐵沿線共停靠8個車站，沿途惠州、汕尾都是旅遊城市。國慶假期，客流主要集中在惠州南站、汕尾站等。

惠州南站是廣汕高鐵新建車站中最大的一座車站，不僅是當地核心區綜合交通樞紐中心，更是促進東南沿海經濟帶緊密聯繫，帶動沿線地區經濟發展的重要紐帶。

業界人士稱，十一黃金周假期，從廣州東站花1個小時到達惠州南站，可領略惠州西湖、東坡祠、國家5A級景區羅浮山等名勝。在惠州南站再花半個小時可到汕尾，在汕尾可品嘗美味海鮮，感受紅海灣、金町灣等浪漫風情。這種「快旅慢遊」的方式，特別適合周邊城市的遊客。

據悉，廣汕高鐵與規劃的寧波至溫州至福州高鐵、已開通的福州至廈門高鐵、正在開展前期工作的漳州至汕頭高鐵、預計年內開通的汕頭至汕尾高鐵，將組成新的更高標準的寧波至廣州高鐵通道，是「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分，區域路網地位十分重要。

高鐵 國慶

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