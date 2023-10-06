黃金周 鐵路已載客1.14億人次

大陸國家鐵路集團4日發布消息稱，10月3日，大陸全國鐵路發送旅客1701.1萬人次，9月27日中秋十一「國慶」黃金周運輸啟動以來，已累計發送旅客1.14億人次。

中通社報導，10月4日，全國鐵路客流繼續保持高位運行，中短途客流增加，預計發送旅客1730萬人次，計劃開行旅客列車11679列，其中加開列車1260列。

各地鐵路部門密切關注假日客流運行情況，針對中短途客流增加的情況，靈活增加運力投放，滿足旅客出行需求。

其中，哈爾濱局集團公司增開哈爾濱至綏芬河、七台河、鶴崗等短途動車組44列；瀋陽局集團公司在長春、延吉、大連、丹東、錦州等管內重點方向增開旅客列車113列。

另外根據中國鐵路上海局集團通報，4日長三角鐵路持續迎來出行大客流，當日預計發送旅客350萬人次，鐵路部門在啟用高峰線運行圖的基礎上，加大對重點時段和熱門方向的運力投放，計劃增開旅客列車274列，組織223列動車組列車重聯運行，加掛普速列車車輛143輛。

自9月28日以來（28日至10月3日），長三角鐵路日客發量連續6天突破300萬人次，佔全國鐵路客發量逾20%。