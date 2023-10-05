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體育+旅遊 大陸黃金周度假新選項

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
運動漸成眾多大陸人度假新方式。圖為南京民眾在運動用品與時尚展上，體驗瑜伽公開課。（中新社）
運動漸成眾多大陸人度假新方式。圖為南京民眾在運動用品與時尚展上，體驗瑜伽公開課。（中新社）

穿戴防護裝備、租用專業山地自行車、聽從教練指導騎行……在大陸「黃金周」期間，廣東遊客趙樂樂和朋友們結束了5公里的騎行，開始分享在吉林長白山萬達國際旅遊度假區白樺林沿途看到松鼠、撿到蘑菇等趣事。趙樂樂說：「我喜歡在運動中看風景，就想要這種健康的慢節奏旅行。」

新華社報導，當前杭州亞運會比賽正酣，中國大陸假期體育運動氛圍也日趨濃厚，許多大陸人選擇將體育鍛鍊作為此次假期的「度假選項」。

中國大陸不少景區推出「體育+旅遊」的「大招」。吉林省吉林市的萬科松花湖度假區設置了飛盤、登山徒步、網球比賽、游泳趣味賽等20多種體育活動。「多元化的體育活動讓景區旅遊熱度不斷攀升。」該度假區市場部負責人黃鍾銳說。

對於沒有旅行計畫的人來說，就近「動起來」不失為一種元氣滿滿的過節方式。

假日一早，位於吉林省長春市的摩舍普拉提館就聚滿了前來鍛鍊的愛好者。「過去節假日是我們的淡季。隨著現在人們思想觀念轉變，大家更加注重健康的生活方式，這兩年的節假日反而忙碌起來。」普拉提館負責人劉爽說，今年「雙節」期間，該館15位教練的私教課和小班課基本都已排滿。

假期也是各類全民健身賽事活動的「井噴期」，或觀賽、或參與，很多大陸人正用更多方式將體育變成假期生活的一部分。

在山東省淄博市淄川區雙楊鎮，鄉村籃球賽火熱進行。賽場旁，聞訊而來的村民和籃球愛好者的歡呼吶喊聲此起彼伏，村民們為各自喜歡的球隊吶喊助威，共享籃球魅力。

在貴州省興義市的貴州醇景區，9月29日舉行的2023萬峰林「喜迎中秋·踏月奔跑」全民健康跑活動吸引近2000名跑步愛好者參與。市民範春明用時近40分鐘跑完全程6.3公里。「過程很滿足。我欣賞美景，也鍛鍊身體，酣暢淋漓。」他說。

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