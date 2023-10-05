藥都亳州市 花草茶產業供全國

已近深秋，位於安徽省亳州市譙城區的安徽省盛世生物科技有限公司的生產車間（廠房）一派繁忙景象。近2萬平方米的廠房內，8條生產線高速運轉，每天生產近2萬盒花草茶，通過電商平台銷往大陸全國各地。

新華社報導，「秋冬時節，人們對花草茶的需求增加，我們也迎來了生產和銷售的旺季，9月銷售額達到近人民幣400萬元。」安徽省盛世生物科技有限公司負責人滕廣友說。

滕廣友所在的亳州市有「中華藥都」美譽，這裡有著中國大陸規模最大的中藥材專業市場。得天獨厚的資源優勢讓這裡孕育出了年產值約百億元的花草茶產業，市場份額約占大陸全國70%。

「亳州自古就有種植經營菊花、金銀花等花草茶原料的傳統。1995年第一款花草茶產品推出，借助中藥材專業市場的輻射優勢和電商銷售平台的帶動，亳州花草茶產業迅速發展，目前全市有超過1000家花草茶生產企業，近6萬人從事花草茶產業。」亳州市花草茶產業促進會會長張國芳說。

迅速發展的花草茶產業吸引了一批批年輕人返鄉創業，29歲的滕廣友便是其中一員。2018年，這位大學畢業剛一年的年輕小伙回到亳州，和朋友一起創辦公司在線上銷售花草茶。目前公司有近150種產品，去年產值達到人民幣近2億元。不少花草茶產品還出口到歐洲、東南亞等地區。

數據顯示，近年來亳州市花草茶的年寄遞業務量逐年攀升，從2018年的3500萬件上升到2022年的2.13億件，今年上半年實現寄遞量1.3億件，同比增長36%。

為滿足現代消費者對於花草茶產品的需求，當地企業不斷研發創新產品，在把控產品質量的同時，更貼近年輕人的喜好和消費習慣。