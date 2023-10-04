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警於深水埗打擊非法賭博 1男4女被捕
警方今日（4日）下午約1時在深水埗區內進行打擊非法賭博行動，突擊搜查發祥街一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，人員拘捕一名45歲姓劉本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外3女1男（36至53歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中包括一名內地女子。所有被捕人現正被扣留調查。人員亦在該單位內檢獲3張電動麻雀枱、3副麻雀及賭款等。
警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁9個月。
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文章授權轉載自《香港01》
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