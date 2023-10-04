配合陸放寬免簽 港高鐵增5站

港鐵昨宣布，自十月十一日起，增開高鐵新線連接廣東江門、湛江西等五個新站點，每日提供北上及南下各一班列車。港鐵稱，這是為提升列車服務，但觀光界相信這與中國大陸放寬「區域性入境免簽」政策相關。

港鐵宣布十一日起增開的高鐵新線，連接的是廣東江門、開平南、陽江、茂名及湛江西五個新站點。另外，往來香港西九龍站與廣州東站，以及福田站的列車服務亦會由同日起加強。廣州東線服務將增至每日廿班，南行尾班車開出時間由現時下午六時四十五分，延後至晚上八時十八分由廣州東開出；而往來深圳的列車班次亦將於同日起增至一八四班，比之前多六班。

調整之後，由香港出發的高鐵網絡，會覆蓋包括直達大灣區七大城市，即深圳、廣州、肇慶、佛山、東莞、惠州及江門，列車服務將由每日一八二班，增加至一八八班，乘客可於十月四日起購買新增班次及站點的車票。

十月一日，大陸公安部、國家移民管理局宣布實施「區域性入境免簽」政策，滿足境外旅客入境旅遊需求。廣東省、深圳市亦公布，港澳地區外國人組團入境廣東，可獲一四四小時免簽，但六天時間內需「團進團出」。

今年三月起，大陸全面恢復旅遊簽證及區域性免簽安排，但外來遊客仍明顯減少，大陸當局今次算是在全面恢復後，進一步放寬區域性免簽安排。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，這有利香港觀光界設計整體旅遊產品時，可設計得更加豐富，從而吸引到一些外國人選擇繼續透過香港作為航空樞紐，使用香港國際機場、港澳旅行社產品等。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬說，香港推動一程多站，主要是因為大灣區的便利，及香港在地理上的優勢，數個小時就可到達大灣區九個城市。港府旅遊事務署數月前曾與議會商討如何改善措施，包括增加通關口岸，方便旅客前往更多旅遊目的地，會繼續跟進有關事宜。