「嫦娥八號」2028年發射 開放國際合作

在國際太空大會（ＩＡＣ）期間，大陸國家航天局二日發布「嫦娥八號」任務國際合作機遇公告，歡迎各國與國際組織加入，開展各項合作，共同實現更多重大原創性科學發現。

據大陸官方微信號「中國的航太」發布，大陸今年將全面推進探月工程四期，規畫包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務。

根據公告，嫦娥八號為大陸探月工程四期的重要任務，將於二○二八年前後實施發射，並進行月球多物理場、區域地質剖面探測與研究；月基對地觀測與研究；月球原位樣品分析及資源就位利用、月表環境小型封閉生態系實驗與研究，將與嫦娥七號等共同組成「月球科學研究站」基本型。

嫦娥八號登陸器將開放兩百公斤負載資源，獨立模組不超過一百公斤，用於進行系統級和單機級合作專案。

公告稱，嫦娥八號任務國際合作項目意向書申報至今年底，計畫在明年四月完成初步遴選。

澎湃新聞報導，除嫦娥八號之外，中國探月工程總設計師吳偉仁透露，嫦娥六號計畫於二○二四年前後實施發射，將開展月球背面採樣返回。嫦娥七號計畫二○二六年前後實施發射，主要任務是到月球南極尋找月球存在水的證據。

央視新聞指出，迄今為止全球已進行的十次月球採樣返回，均位於月球正面，而月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球三大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科研價值。