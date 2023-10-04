吸外國客 陸推「區域性入境免簽」

中國大陸自今年三月逐漸解除邊境管制，但到訪的境外遊客數量卻遠未達到疫情前的水準，這也影響了大陸經濟復甦力度。因此，大陸官方十月起在各地推行「區域性入境免簽」政策，希望吸引更多境外旅客，例如港澳外國團客入境廣東可享六天免簽；上海郵輪團赴沿海省分及北京，可享十五天免簽；廣西桂林對東協十國團客入境實施六天免簽；海南則對五十九國遊客入境實施卅天免簽等。

今年以來外國遊客赴中國大陸人數銳減，華爾街日報披露，今年第一季，中國大陸旅行社接待入境旅遊人次只有五點二萬人次，相比疫情前的二○一九年第一季，當時高達三七○萬人次，差距懸殊。另據上海統計局資料，今年上半年總計入境的外國人數量為七十五點六萬人，降幅也超過六成。

為提振外國遊客赴大陸熱度，大陸國務院日前發布「關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高品質發展」三十條措施，其中明確加強入境旅遊工作，優化簽證和通關政策。

大陸公安部、國家移民管理局則推出「區域性入境免簽」政策，分由各地推動，政策措施各有不同。

大陸官方發布，凡屬與大陸建交國的外國公民，經在香港、澳門合法註冊旅行社組團（二人以上），並從港澳進入廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門等廣東「大灣區」九市，以及汕頭市旅遊，只要持普通護照，即可免簽停留一四四小時（六天），但須團進團出。

而二人以上的外國旅遊團，經由大陸境內註冊的旅行社組織、接待，並從上海郵輪口岸入境，整團可隨著郵輪前往北京市，以及沿海省市的上海、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南等區內郵輪靠泊港口所在城市及其周邊城市，免簽停留十五天。

此外，來自東協十國、經旅行社組織接待的二人以上旅遊團，可免簽入境廣西桂林，並停留一四四小時。而從俄羅斯、美國、日本等五十九國入境海南省旅遊，可享卅天免簽，但活動範圍限定在海南省。

除了上述擴大開放措施，大陸公安部、國家移民管理局表示，將在會同大陸外交部提高駐外機關赴陸簽證辦理效率的基礎上，為外國人赴大陸旅遊等提供更多管道和便利。

例如目前有五十三國人員從大陸過境前往第三國或地區，享有免簽停留七十二或一四四小時，將持續優化政策，為外國人短期過境從事臨時商務、會議、旅遊等活動提供便利。並將進一步優化通關手續，推行隨船查驗方式，以吸引更多郵輪停靠大陸及外國旅客登陸觀光。