融入風土人情 5省廣場舞高手德陽比舞

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
2023年大陸廣場舞展演—廣場舞大會四川德陽片區大會，在四川德陽舉行。圖／本報四川德陽傳真
2023年大陸廣場舞展演—廣場舞大會四川德陽片區大會，在四川德陽舉行。圖／本報四川德陽傳真

2023年大陸廣場舞展演—廣場舞大會四川德陽片區大會，近日在四川省德陽市舉行。來自雲南、貴州、四川、重慶、西藏等西南五省的14支廣場舞隊伍、600多名廣場舞愛好者齊聚一堂，上演了一場動感與活力的廣場舞盛宴。

近年來，廣場舞紅遍大陸大江南北，既可以強身健體，又有較強的藝術性和觀賞性，而且對參與者沒有年齡和性別限制，逐漸成為深受人們喜愛的文化娛樂方式之一。當天晚上，一支支精心編排的廣場舞作品先後登台亮相，緊扣各自地域特色文化、融入風土人情，展現了歡快、喜慶、熱烈的生活景象。其中，東道主德陽市表演的廣場舞《年畫村裡幸福歌》格外出彩，通過五彩斑斕的色彩和明快的動作，帶領現場觀眾漫步年畫村、感受「人在畫中遊」，展現了德陽豐富多彩的地方文化。

每個片區的優秀廣場舞團隊，將在10月下旬赴貴州貴陽，參加全國廣場舞大會成果展示活動。

舞團 團隊

延伸閱讀

台灣生物產業發展協會大會AI、併購成兩大探討主軸

馬英九拒參加「台灣國慶日」大會 張善政：非常認同

礁溪德陽路口畫設行人穿越線 假日中午到晚上多一時相

文旅、電商、大數據 台商看好黔台合作

相關新聞

吸外國客 陸推「區域性入境免簽」

中國大陸自今年三月逐漸解除邊境管制，但到訪的境外遊客數量卻遠未達到疫情前的水準，這也影響了大陸經濟復甦力度。因此，大陸官...

天文、三角函數都要學！課表、妝盒 揭祕清宮少年日常

皇子的文具盒不僅做墨盒，還能當冠架；公主的化妝盒裡，黃楊木的梳子就有9把；皇子的體育課表上，槍擊飛雁、策馬追狐、彎弓射雁...

「嫦娥八號」2028年發射 開放國際合作

在國際太空大會（ＩＡＣ）期間，大陸國家航天局二日發布「嫦娥八號」任務國際合作機遇公告，歡迎各國與國際組織加入，開展各項合...

三明茶鄉 兩岸鄉村融合示範區

福建三明在當地台商帶動下，當地茶業快速發展。目前，三明市大田縣茶葉種植面積10萬畝，有涉茶人員10萬人、茶企1300多家...

融入風土人情 5省廣場舞高手德陽比舞

2023年大陸廣場舞展演—廣場舞大會四川德陽片區大會，近日在四川省德陽市舉行。來自雲南、貴州、四川、重慶、西藏等西南五省...

配合陸放寬免簽 港高鐵增5站

港鐵昨宣布，自十月十一日起，增開高鐵新線連接廣東江門、湛江西等五個新站點，每日提供北上及南下各一班列車。港鐵稱，這是為提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。