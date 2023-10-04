融入風土人情 5省廣場舞高手德陽比舞

2023年大陸廣場舞展演—廣場舞大會四川德陽片區大會，近日在四川省德陽市舉行。來自雲南、貴州、四川、重慶、西藏等西南五省的14支廣場舞隊伍、600多名廣場舞愛好者齊聚一堂，上演了一場動感與活力的廣場舞盛宴。

近年來，廣場舞紅遍大陸大江南北，既可以強身健體，又有較強的藝術性和觀賞性，而且對參與者沒有年齡和性別限制，逐漸成為深受人們喜愛的文化娛樂方式之一。當天晚上，一支支精心編排的廣場舞作品先後登台亮相，緊扣各自地域特色文化、融入風土人情，展現了歡快、喜慶、熱烈的生活景象。其中，東道主德陽市表演的廣場舞《年畫村裡幸福歌》格外出彩，通過五彩斑斕的色彩和明快的動作，帶領現場觀眾漫步年畫村、感受「人在畫中遊」，展現了德陽豐富多彩的地方文化。

每個片區的優秀廣場舞團隊，將在10月下旬赴貴州貴陽，參加全國廣場舞大會成果展示活動。