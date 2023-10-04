天文、三角函數都要學！課表、妝盒 揭祕清宮少年日常

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
清代宮廷兒童的杏黃色緞虎頭式棉風帽（左）、棗紅色團龍紋暗花緞小夾襖（右）。圖／本報北京傳真
清代宮廷兒童的杏黃色緞虎頭式棉風帽（左）、棗紅色團龍紋暗花緞小夾襖（右）。圖／本報北京傳真

皇子的文具盒不僅做墨盒，還能當冠架；公主的化妝盒裡，黃楊木的梳子就有9把；皇子的體育課表上，槍擊飛雁、策馬追狐、彎弓射雁是標配……。120餘件清宮皇子公主相關文物北京恭王府博物館展出，揭祕皇家少年日常生活。

恭王府樂道堂展廳，120餘件文物通過天倫、美器、祈福、崇文和修武五個單元，展示清宮少年們的生活。

展廳裡，康熙、乾隆等皇帝的「福」字格外吸睛。展櫃裡，皇子、公主穿用的衣服，佩戴的飾品，也藏著很多「福」字。還有一些「福」以諧音的形式出現，比如蝙蝠、葫蘆等紋飾。

皇子、公主時刻為「福」所環繞，但他們必須時刻保持謹慎，才能「福」伴終身。作為皇家少年，學業課程非常繁雜，天文課、三角函數等一度上了課表。恭王府博物館藏品研究部副主任高曉媛介紹，恭親王奕訢從6歲開始進入尚書房讀書，每天4點多就要起來念書。有趣的是，皇宮裡的嬰兒尿布、抓周的晬盤，小皇子佩戴的長命鎖、穿著的虎頭帽等，也悉數亮相。

此次「喜溢華庭—清代宮中少年生活文物展」的主辦方，分別是恭王府博物館和故宮博物院，它倆有著深厚的歷史淵源，從乾隆皇帝的十公主，到慶親王永璘、恭親王奕訢，固倫和孝公主，這些曾經生活在清宮中的少年，成年後分府而出，均在恭王府留下了生活印記。

恭王府博物館館長馮乃恩說：「我們展出了王府堂款瓷器、恭親王奕訢的著書，希望讓觀眾感受王府歷史文化中對精雅生活的追求，通過傳承轉化，滿足當今時代人們對美好生活的需要。」

博物館 文物 北京

延伸閱讀

名列世界博物館名錄陳仁德石頭館長過世 兒子重啟館藏計畫曝

荷蘭梵谷博物館與「寶可夢」聯名 致敬6幅經典名畫一次看！

台南中秋加碼活動！熱蘭遮博物館古裝市集體驗17世紀

波蘭發現近300年前「全球最古老」時空膠囊 內容物曝光

相關新聞

吸外國客 陸推「區域性入境免簽」

中國大陸自今年三月逐漸解除邊境管制，但到訪的境外遊客數量卻遠未達到疫情前的水準，這也影響了大陸經濟復甦力度。因此，大陸官...

天文、三角函數都要學！課表、妝盒 揭祕清宮少年日常

皇子的文具盒不僅做墨盒，還能當冠架；公主的化妝盒裡，黃楊木的梳子就有9把；皇子的體育課表上，槍擊飛雁、策馬追狐、彎弓射雁...

「嫦娥八號」2028年發射 開放國際合作

在國際太空大會（ＩＡＣ）期間，大陸國家航天局二日發布「嫦娥八號」任務國際合作機遇公告，歡迎各國與國際組織加入，開展各項合...

三明茶鄉 兩岸鄉村融合示範區

福建三明在當地台商帶動下，當地茶業快速發展。目前，三明市大田縣茶葉種植面積10萬畝，有涉茶人員10萬人、茶企1300多家...

融入風土人情 5省廣場舞高手德陽比舞

2023年大陸廣場舞展演—廣場舞大會四川德陽片區大會，近日在四川省德陽市舉行。來自雲南、貴州、四川、重慶、西藏等西南五省...

配合陸放寬免簽 港高鐵增5站

港鐵昨宣布，自十月十一日起，增開高鐵新線連接廣東江門、湛江西等五個新站點，每日提供北上及南下各一班列車。港鐵稱，這是為提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。