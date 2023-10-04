天文、三角函數都要學！課表、妝盒 揭祕清宮少年日常

皇子的文具盒不僅做墨盒，還能當冠架；公主的化妝盒裡，黃楊木的梳子就有9把；皇子的體育課表上，槍擊飛雁、策馬追狐、彎弓射雁是標配……。120餘件清宮皇子公主相關文物在北京恭王府博物館展出，揭祕皇家少年日常生活。

恭王府樂道堂展廳，120餘件文物通過天倫、美器、祈福、崇文和修武五個單元，展示清宮少年們的生活。

展廳裡，康熙、乾隆等皇帝的「福」字格外吸睛。展櫃裡，皇子、公主穿用的衣服，佩戴的飾品，也藏著很多「福」字。還有一些「福」以諧音的形式出現，比如蝙蝠、葫蘆等紋飾。

皇子、公主時刻為「福」所環繞，但他們必須時刻保持謹慎，才能「福」伴終身。作為皇家少年，學業課程非常繁雜，天文課、三角函數等一度上了課表。恭王府博物館藏品研究部副主任高曉媛介紹，恭親王奕訢從6歲開始進入尚書房讀書，每天4點多就要起來念書。有趣的是，皇宮裡的嬰兒尿布、抓周的晬盤，小皇子佩戴的長命鎖、穿著的虎頭帽等，也悉數亮相。

此次「喜溢華庭—清代宮中少年生活文物展」的主辦方，分別是恭王府博物館和故宮博物院，它倆有著深厚的歷史淵源，從乾隆皇帝的十公主，到慶親王永璘、恭親王奕訢，固倫和孝公主，這些曾經生活在清宮中的少年，成年後分府而出，均在恭王府留下了生活印記。

恭王府博物館館長馮乃恩說：「我們展出了王府堂款瓷器、恭親王奕訢的著書，希望讓觀眾感受王府歷史文化中對精雅生活的追求，通過傳承轉化，滿足當今時代人們對美好生活的需要。」