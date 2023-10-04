三明茶鄉 兩岸鄉村融合示範區

福建三明在當地台商帶動下，當地茶業快速發展。目前，三明市大田縣茶葉種植面積10萬畝，有涉茶人員10萬人、茶企1300多家，年加工毛茶1.49萬噸，全產業鏈產值達39億元（人民幣，下同）。其中，大田美人茶面積7萬畝，年產美人茶4200噸，占大陸全國美人茶產量70%以上，成中國美人茶之鄉、全國十大魅力茶鄉、全國十大生態產茶縣。

中新社報導，2022年11月，三明市獲批設立海峽兩岸鄉村融合發展試驗區。大田美人茶續寫兩岸茶緣，為三明探索兩岸鄉村融合發展作了生動的註腳。

「90後」台灣青年彭安源也來到福建省三明市大田縣，種茶600多畝。大田有著上千年的種茶歷史。彭安源的父親1999年來到這裡，帶來軟枝烏龍、金萱等台茶優良品種和台灣東方美人茶製茶工藝，並創辦起大田第一家台資茶企。

三明學院副教授安顯樓認為，三明與台灣兩地鄉村在文化傳承、資源稟賦、地理環境等方面極為相似，融合互通性好、產業互補性強。 自海峽兩岸林業博覽會暨投資貿易洽談會2005年創辦以來，三明搭建起兩岸林業交流合作的重要平台，吸引台胞超過100萬人次前來交流，引進160多家台企落戶，開創了23個兩岸鄉村融合發展的成功案例。

據三明市台港澳辦介紹，近年來，三明引進台灣優良品種和先進種植技術，培育30個閩台農業融合發展推廣示範基地，示範推廣面積6萬畝；與台灣有58對鄉鎮建立常態化友好交流機制，簽訂兩岸鄉鎮交流合作協議100多份。

近年來，三明引進多個台灣團隊參與閩台鄉建鄉創合作，將台灣鄉村建設理念融入美麗鄉村建設，培育泰寧際溪村、三元岩前村和小蕉村、沙縣俞邦村等一批兩岸鄉村融合發展示範村。

三明也設立閩台鄉建鄉創合作交流中心，創辦兩岸大學生鄉村建設實習營，促進兩岸青年融合發展。實習營活動期間，來自台灣6所高校的41名台灣大學生與大陸4所高校的學生同吃同住，共同參與三明鄉村建設。

三明市台港澳辦主任魏亞鵬表示，將以海峽兩岸鄉村融合發展試驗區建設，深化對台鄉鎮對口交流合作，全方位吸引台灣鄉鎮村裡、農林水利、青年鄉建鄉創團隊等廣泛參與鄉村振興全過程，努力建設台胞台企參與鄉村融合發展的第一家園。