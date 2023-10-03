快訊

第60屆金馬獎入圍最大贏家是這部片 影帝簡直是「男神打架」

房市不妙！台中這兩大區年輕人10年狂減3.5萬人

搭飛機見前排「3位毛乘客」端坐完全不吵鬧！他好奇問身分超吃驚：都是國家英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風「小犬」步步進逼 福建要求人船進港上岸

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
颱風「小犬」步步進逼，大陸中央氣象台3日10時持續發布颱風黃色預警。圖／取自大陸中央氣象台
颱風「小犬」步步進逼，大陸中央氣象台3日10時持續發布颱風黃色預警。圖／取自大陸中央氣象台

中颱「小犬」正逐步接近台灣，同時也將對大陸福建廣東等地造成威脅。其中，福建省人民政府防汛抗旱指揮部表示，將維持防颱風Ⅳ級緊急應變，並要求位於閩中、閩南的海上漁船務必於10月4日18時前就近到港避風，船上人員亦全部要撤離上岸。

大陸央視新聞報導，隨著今年第14號颱風「小犬」靠近台灣、福建南部、廣東東部等地，降雨將會逐漸明顯，強度會隨著颱風路徑調整。大陸中央氣象台3日持續發布颱風黃色預警，並提醒「小犬」自生成以來強度不斷升級，10月3日14時距離台灣鵝鑾鼻偏東方向約425公里，中心附近最大風力16級（52公尺／秒）。

大陸中央氣象台預計，「小犬」將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，逐漸向台灣南部沿海靠近，強度變化不大，4日夜間至5日早晨，將登陸或擦過台灣南部沿海（45至50公尺／秒，14至15級），之後向偏西方向移動，強度將逐漸減弱。

福建省人民政府防汛抗旱指揮部指出，受冷空氣及颱風外圍環流共同影響，4日，福建沿海海區最大風力8至9級陣風10至12級；閩中、閩南漁場9至11級陣風12至14級。有鑑於此，福建省維持防颱風Ⅳ級緊急應變，並要求位於閩中、閩南的海上漁船務必於10月4日18時前就近到港避風，船上人員亦全部要撤離上岸。

此外，據《廣東省防旱防旱防風防凍應急預案》及省防總相關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於3日10時啟動防風Ⅳ級緊急應變。

廣東緊急管理指出，4日18時前，深圳（含）以東海域航行作業漁船全部回港避風，漁排養殖、離岸風電施工平台、海洋牧場人員全數上岸避險。4日18時前，深圳（含）以東濱海旅遊景區全部關閉，確保遊客安全。

颱風 福建 廣東

延伸閱讀

小犬颱風進逼 第四作戰區完善災害防救整備作業

台南是否放颱風假 黃偉哲：縣市長和氣象署聯繫決定

小犬颱風來勢洶洶 彰化縣府公告警戒區

小犬颱風海警發布！玉山國家公園通知355位山友下山中

相關新聞

誰才是愛國之光？中國「辱華奧特曼」舞台劇衝突事件

「你相信光嗎？還是相信祖國？」日本知名的特攝系列《超人力霸王》——引進中國後翻譯名稱為「奧特曼」，在中國有不小的人氣和觀眾群。適逢中國的中秋與十一連假，位於浙江省的長興大劇院，演出奧特曼的舞台劇，沒想到突然遭遇男子衝上舞台推擠超人的衝突事件。在中國的媒體和輿論中，報導這名男子是因為「愛國情懷」而鬧事，但警方對此沒有公開任何情節說明，在中國網路社群上又有一波質疑是反串操作、嘲諷愛國者的爭論。微妙的是，這個「來自日本的文化」過去也曾經有過類似的爭議，但至今仍是中國收益極高的日本特攝系列...。

女12年未休年假被迫離職「求償66萬」敗訴 網罵翻：勞動法保護誰？

入職場後，若工作滿一定時間，公司應依規定給予特別休假，也就是俗稱的「特休」、「年假」。日前中國大陸一名女子，入職一間公司12年來，從未休過年假，認為公司應對此做出補償，一狀告上法院，要求公司賠償14.6萬人民幣（約新台幣66萬元）的未休年假工資，不料卻遭法院判決敗訴，且公司僅須支付約1萬人民幣（約新台幣4.5萬元）。

颱風「小犬」步步進逼 福建要求人船進港上岸

中颱「小犬」正逐步接近台灣，同時也將對大陸福建、廣東等地造成威脅。其中，福建省人民政府防汛抗旱指揮部表示，將維持防颱風Ⅳ...

直通中越邊境 大陸「防東高鐵」鋪軌完成

在美國總統拜登上月初訪問越南，宣布半導體領域合作，造成美中越三方關係敏感之際，據中新社，直通中越邊境大陸口岸城市東興的「...

被拐37年...川男跨越千里返河南家鄉認親 含淚吃下媽媽煮的醪糟蛋

四川一名43歲的男子被拐37年，近日跨越1000多公里，終於踏上心心念念的家鄉。見到自己的媽媽後，他雙膝跪地，泣不成聲，...

重慶大廈、廟街…網民：香港還有8景點去了可能踩雷

內地遊客到香港深度旅遊，喜歡走入社區打卡，香港01報導，小紅書上有不少以「不要去的香港地方」為題，細數不建議遊客去的香港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。