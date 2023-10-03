颱風「小犬」步步進逼 福建要求人船進港上岸

中颱「小犬」正逐步接近台灣，同時也將對大陸福建、廣東等地造成威脅。其中，福建省人民政府防汛抗旱指揮部表示，將維持防颱風Ⅳ級緊急應變，並要求位於閩中、閩南的海上漁船務必於10月4日18時前就近到港避風，船上人員亦全部要撤離上岸。

大陸央視新聞報導，隨著今年第14號颱風「小犬」靠近台灣、福建南部、廣東東部等地，降雨將會逐漸明顯，強度會隨著颱風路徑調整。大陸中央氣象台3日持續發布颱風黃色預警，並提醒「小犬」自生成以來強度不斷升級，10月3日14時距離台灣鵝鑾鼻偏東方向約425公里，中心附近最大風力16級（52公尺／秒）。

大陸中央氣象台預計，「小犬」將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，逐漸向台灣南部沿海靠近，強度變化不大，4日夜間至5日早晨，將登陸或擦過台灣南部沿海（45至50公尺／秒，14至15級），之後向偏西方向移動，強度將逐漸減弱。

福建省人民政府防汛抗旱指揮部指出，受冷空氣及颱風外圍環流共同影響，4日，福建沿海海區最大風力8至9級陣風10至12級；閩中、閩南漁場9至11級陣風12至14級。有鑑於此，福建省維持防颱風Ⅳ級緊急應變，並要求位於閩中、閩南的海上漁船務必於10月4日18時前就近到港避風，船上人員亦全部要撤離上岸。

此外，據《廣東省防旱防旱防風防凍應急預案》及省防總相關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於3日10時啟動防風Ⅳ級緊急應變。

廣東緊急管理指出，4日18時前，深圳（含）以東海域航行作業漁船全部回港避風，漁排養殖、離岸風電施工平台、海洋牧場人員全數上岸避險。4日18時前，深圳（含）以東濱海旅遊景區全部關閉，確保遊客安全。