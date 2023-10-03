山西太原／千年蒙山大佛 毀廢中重生

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
蒙山大佛，是最早摩崖石刻佛像。圖／本報山西太原傳真
蒙山大佛，是最早摩崖石刻佛像。圖／本報山西太原傳真

開鑿於北齊天保二年的蒙山大佛，坐落在太原市西南方，距今已有約1500年歷史，是最早摩崖石刻佛像，比知名的樂山大佛還要早162年。大佛為釋迦牟尼坐像，總高度約46公尺，是北朝時期體量最大的摩崖大佛。造像體態豐滿、壯實敦厚， 突破北魏時期流行的秀骨清像之風。

開化寺圖／本報山西太原傳真
開化寺圖／本報山西太原傳真

山是一尊佛，佛是一座山。齊文宣帝為蒙山寺廟賜額「開化」，開始依山鑿刻佛像，夜則以火照作， 寒則以湯為泥，鐵鑿之聲傳數十里而不絕。歷經北齊5位皇帝20多年，大佛終於完成。其開光日，天下名僧齊集，山上冠蓋雲集，可謂「佛閣騰雲霧，人家結市闤」，此處成為淨土宗早期道場，是大師曇鸞傳法之地。唐高祖李淵曾至蒙山禮佛，夜夢化佛，滿室豪光萬丈，自此下定起兵之心，並為寺廟復名開化寺。

蒙山景區以大佛聞名圖／本報山西太原傳真
蒙山景區以大佛聞名圖／本報山西太原傳真

滅佛運動在唐武宗年間展開， 大閣雖毀，大佛依然屹立不倒。至晉王李克用竭河東之力，重修大佛閣。無奈元末天下大亂， 寺廟又被毀，大佛自此隱沒於世。直到20世紀，太原王劍霓等人好奇「大肚崖」之名來歷，臨崖觀察，驚奇於平直陡峭山崖中，發現只有一方崖壁，有如懷胎十月孕婦大肚隆起，考證後此乃大佛胸部，其他部位深埋在厚達數十公尺土石裡。大佛背後山崖平地， 還有綿延數百公尺遺跡。於是展開清理修復工程，經多方努力下，蒙山大佛終於再現於世。

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