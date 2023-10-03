山西太原／天龍山石窟 燦爛的雕塑藝術

天龍山位於太原西南方，自古以物華天寶聞名。天龍山勝蹟， 首推石窟藝術，為北方重要石窟寺，是太原從東魏、北齊、隋唐時期文化遺產最豐富、最完整地區之一，反映晉陽文化、東魏霸朝、北齊別都重要實物遺存。天龍山雕塑藝術以小而精著稱，特色是具有濃厚民族性和地方性，被譽為「天龍山式樣」，是中國古石窟燦爛的雕塑藝術。

彌勒佛坐像，是天龍山石窟中保存最完整的雕像之一。圖／本報山西太原傳真

天龍山石窟為北齊佛教文化代表，共有21窟。雕造技法高超，尤以圓雕造像，兼具印度佛像高雅柔，與中華雕刻清新韻律，對中國佛教造像影響深遠。目前保存完整的佛像，是高約8公尺的彌勒大佛，位於漫山閣，下層雕有十一面觀音立像，左右為文殊、普賢坐像，三大菩薩後側雕有眾多小佛像。

漫山閣下層，雕有觀音立像。圖／本報山西太原傳真

天龍山石窟，最早由北齊大丞相高歡開鑿，至隋唐數量達巔峰。宋太宗攻打太原城，付出慘痛代價，毀掉與龍有關建物，天龍山位於龍脈尾部，成為少數保存下來與「龍」有關景點。此處岩石易雕鑿，也易風化。雕刻技藝分為圓雕和浮雕，圓雕塑造大型佛像和菩薩像；浮雕多用於建築構件等。佛像以成熟、飽滿、表現感情的細緻著稱。

天龍山景區由東峰、西峰、柳蹠峪、香爐峰組成， 崇山環翠， 龍潭靈澤。傳說山上住有黑龍神，百姓認為洪災是黑龍造成，每年農曆三月初，周邊13個村子便會起社，至天龍山迎請黑龍神到村裡祭祀，每個村落依次祭祀，直到秋收結束，再將黑龍神送回天龍山。