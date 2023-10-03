山西太原／永祚寺雙塔 晉陽奇觀
始建於明代萬曆中葉的永祚寺雙塔，距今380餘年，是山西久負盛名風景名勝，亦是太原城市標誌，被譽為「晉陽奇觀」。
兩塔均為13層，全高皆在
54.7公尺以上，在大陸所有雙塔中位居首位，是古太原八景之一。兩塔南北對峙，南塔輪廓秀美，琉璃剪邊，色彩絢麗；北塔豪放粗實，素磚砌體，雕飾清麗，雙雙聳立如筆，故有「文筆雙塔」之譽。
巍峨俊秀的永祚寺雙塔，位於太原市東南向山腳畔，背擁太行群峰，面俯汾水。「永祚」語出「詩經」，「君子萬年，水錫祚胤」，意味永遠傳流，萬世不竭。是太原現存古建物中最高建築，形成兩峰插天，樓閣巍然大觀。雙塔每層八角，皆鏤刻磚雕裝飾，此種精細建築雕刻，反映明代磚構建築藝術風格。
雙塔首建「文峰塔」。北宋初為鞏固統治，火焚水淹晉陽古城，而後在其遺址南方建太原縣城，百廢待興，人才凋零。官員學士們認為太原西北高於東南，「文魁星」所處方位低，須在城東南建高塔，方能創文運興盛，文峰塔因此建成。
另一塔「宣文塔」則為紀念明神宗之母宣文皇太后而建。據傳，當年未得穆宗皇帝寵幸的皇太后，拜妙峰祖師為師，請教乞子求榮之法。妙峰回：「造塔、建寺、修橋補路，能大興這三件善事，必有上天保佑。」皇太后便拿出大量金錢資助造塔， 建寺。
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