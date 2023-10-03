山西太原／永祚寺雙塔 晉陽奇觀

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
永祚寺雙塔是太原城市標誌 圖／本報山西太原傳真
永祚寺雙塔是太原城市標誌 圖／本報山西太原傳真

始建於明代萬曆中葉的永祚寺雙塔，距今380餘年，是山西久負盛名風景名勝，亦是太原城市標誌，被譽為「晉陽奇觀」。

兩塔均為13層，全高皆在

54.7公尺以上，在大陸所有雙塔中位居首位，是古太原八景之一。兩塔南北對峙，南塔輪廓秀美，琉璃剪邊，色彩絢麗；北塔豪放粗實，素磚砌體，雕飾清麗，雙雙聳立如筆，故有「文筆雙塔」之譽。

永祚寺無梁殿，以「形似於木，工精於木」技藝聞名。圖／本報山西太原傳真
永祚寺無梁殿，以「形似於木，工精於木」技藝聞名。圖／本報山西太原傳真

巍峨俊秀的永祚寺雙塔，位於太原市東南向山腳畔，背擁太行群峰，面俯汾水。「永祚」語出「詩經」，「君子萬年，水錫祚胤」，意味永遠傳流，萬世不竭。是太原現存古建物中最高建築，形成兩峰插天，樓閣巍然大觀。雙塔每層八角，皆鏤刻磚雕裝飾，此種精細建築雕刻，反映明代磚構建築藝術風格。

雙塔首建「文峰塔」。北宋初為鞏固統治，火焚水淹晉陽古城，而後在其遺址南方建太原縣城，百廢待興，人才凋零。官員學士們認為太原西北高於東南，「文魁星」所處方位低，須在城東南建高塔，方能創文運興盛，文峰塔因此建成。

另一塔「宣文塔」則為紀念明神宗之母宣文皇太后而建。據傳，當年未得穆宗皇帝寵幸的皇太后，拜妙峰祖師為師，請教乞子求榮之法。妙峰回：「造塔、建寺、修橋補路，能大興這三件善事，必有上天保佑。」皇太后便拿出大量金錢資助造塔， 建寺。

建築 標誌 遺址

延伸閱讀

世界新奇觀地圖！一個景點若代表一個國家 「台灣」的代表性景點是什麼？

亞洲矽谷雙塔建物50億花下去僅得到2棟毛胚屋 張善政急踩煞車解約

星星消失秀！臺北天文館21日直播天象奇觀「月掩心宿二」

惡人先告狀？女搭高鐵拒換座位「遭圍毆」 3人還騙乘務員：我們沒動手

相關新聞

山西太原／永祚寺雙塔 晉陽奇觀

始建於明代萬曆中葉的永祚寺雙塔，距今380餘年，是山西久負盛名風景名勝，亦是太原城市標誌，被譽為「晉陽奇觀」

山西太原／天龍山石窟 燦爛的雕塑藝術

天龍山位於太原西南方，自古以物華天寶聞名。天龍山勝蹟， 首推石窟藝術，為北方重要石窟寺，是太原從東魏、北齊、隋唐時期文化...

山西太原／千年蒙山大佛 毀廢中重生

開鑿於北齊天保二年的蒙山大佛，坐落在太原市西南方，距今已有約1500年歷史，是最早摩崖石刻佛像，比知名的樂山大佛還要早1...

山西太原／璀璨明珠 太山

歷史古都江西太原，自古以來便是北方草原與中原農耕文明交會處，戰略位置重要，素有「控帶山河， 踞天下之肩背」及「襟四塞之要...

多家醫院沒「生」意關產科 3億瀏覽量衝熱搜…秒被刪

中國媒體近日報導稱，全國有多家醫院因生育率下降而陸續關閉產科分娩服務，引來大批網民討論中國少子化危機加劇的疑慮，「多家醫...

六旬婦旅遊連日早出晚歸 突現「胸悶、氣喘」竟是心臟衰竭

不少人都趁今年中秋、十一黃金周小長假出遊，來自中國大陸湖北武漢的67歲錢女士與朋友就選擇錯峰出遊，提前在上星期參加了四天團，每天僅休息幾小時。不過，錢女士出遊後出現胸悶、氣喘等不適症狀，直至到醫院求診，才得悉自己因過度勞累誘發心臟衰竭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。