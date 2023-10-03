山西太原／永祚寺雙塔 晉陽奇觀

不少人都趁今年中秋、十一黃金周小長假出遊，來自中國大陸湖北武漢的67歲錢女士與朋友就選擇錯峰出遊，提前在上星期參加了四天團，每天僅休息幾小時。不過，錢女士出遊後出現胸悶、氣喘等不適症狀，直至到醫院求診，才得悉自己因過度勞累誘發心臟衰竭。

2023-10-02 18:16