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錢塘江大潮沖毀護欄2遊客受傷 網友：回家給祖宗磕頭

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
10月1日，錢塘江大潮一陣大浪將石頭護欄衝毀，並壓傷部分觀潮民眾。（圖／微博視頻截圖）
10月1日，錢塘江大潮一陣大浪將石頭護欄衝毀，並壓傷部分觀潮民眾。（圖／微博視頻截圖）

江浙每年農曆8月15日中秋節除了賞月、吃餅，還有一個習俗，就是去錢塘江觀潮。但10月1日，浙江海寧鹽官的觀潮景區確發生大潮沖毀圍欄壓傷民眾事件，所幸只造成部分遊客輕傷。有網友就在微博回應稱，沒被大浪沖走，算祖先有德，「回家給祖宗燒香吧！」

今年因適逢中秋節與十一假期相連，不少大陸民眾都前來錢塘江觀看大潮。但根據大陸媒體報導和網上影片1日當天，海寧鹽官觀潮景區確因浪太大把石頭護欄衝塌。從影片中可以看到，多名遊客被衝倒。據遊客郭女士稱，事發在一號展台，現場民眾非常多，事故導致有人受傷。

另一名目擊者朱先生憶述事發經過指出，第一個潮水過去後，第個二潮水來了後就衝向岸邊，將100米左右長的護欄沖斷，護欄折斷後壓倒遊客，有兩個人受傷，傷者已經送往醫院治療，景區隨即將遊客疏散到安全地帶。海寧市公安局觀潮派出所警方稱，是否能繼續開放觀潮，需等進一步通知。

有大陸網友表示，「為什麼就是不聽勸呢？」、「樂極生悲」、「年年說，年年都會有人出事」、「人沒事就好」、「沒被回頭浪捲走，回家給祖宗們磕磕頭、燒燒香吧！」

據南方都市報報導，一名遊客表示，事發於1日13時20分左右，「潮水把護欄沖塌了，傷了一些人」。由於護欄處屬於安全地帶，事發前沒有其他保護，護欄被拍倒後工作人員立刻進行安保，並救援受傷人員。遊客稱，自己的家人也被護欄碎片刮到，受了點皮外傷，景區工作人員簡單處理了傷口，並為其退票。

同日，海寧市公安局觀景派出所一名工作人員表示，目前景區情況及人員傷亡情況不便透露，未來幾天景區的開放情況會另行通知，遊客可以透過景區官網及官方公眾號了解具體情況。

在發生觀潮意外後，1日晚間，海寧鹽官旅遊度假區就發布通知稱，因設備設施原因，即日起夜間燈光秀活動暫停。

江海寧鹽官觀潮景區1日因浪太大把石頭護欄衝塌，導致有觀潮民眾受傷。（圖／取自南方都市報）
江海寧鹽官觀潮景區1日因浪太大把石頭護欄衝塌，導致有觀潮民眾受傷。（圖／取自南方都市報）

中秋節

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