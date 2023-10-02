POP LAND北京開園 潮玩一次滿足

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
泡泡瑪特城市樂園，日前在北京朝陽公園開園。圖／本報北京傳真
泡泡瑪特城市樂園，日前在北京朝陽公園開園。圖／本報北京傳真

和熱門IP形象打卡互動、搶先入手限量潮流玩具、在童話氛圍中體驗特色美食…，近日，大陸首個潮玩行業沉浸式IP主題樂園—泡泡瑪特城市樂園（POP LAND），在北京朝陽公園開園，四大核心區域人氣火爆，不少外地遊客專程前來打卡拍照和遊玩互動。

從西三門進入朝陽公園，一眼就能望見泡泡瑪特城市樂園的門區，多個卡通形象正招手歡迎遊客。入口處是奇幻多彩的泡泡街，有諸多特色店鋪互動裝置，能看到MOLLY（茉莉）等經典形象的身影。泡泡街的盡頭是森林區主入口，奇遇森林定位一個充滿奇幻的神秘世界，這裏繼承朝陽公園原本的自然景觀地貌，打造神秘漁村、精靈樹屋、勇士部落等場景。森林區還有沙地、蹦蹦雲、滑梯組合、林下遊樂及小小迷宮等無動力裝置。

樂園的東面是主建築城堡，城堡主人為MOLLY，一層大廳包含潮玩收藏館和玩具屋，二層與三層的餐飲區，從家具、裝飾到菜品，都充滿特色。地下一層為遊客打造了一個沉浸式體驗場所，遊客可以體驗潮玩製作全過程。在城堡南面的湖濱區，遊客可登艇享受甜點。

據介紹，這是大陸首個泡泡瑪特城市樂園。樂園占地面積約4萬平方公尺，能夠一站式滿足吃喝玩樂購的潮玩全體驗需求。當天，很多泡泡瑪特的粉絲來打卡，潮玩場景讓他們感到身臨其境，還能與喜歡的泡泡明星朋友近距離接觸。不少非潮玩粉絲也很喜歡這個樂園，「樂園適合遛娃，孩子特別開心。」一位遊客說。

目前，泡泡瑪特正在搭建一個綜合商業框架，包括潮流玩具、特色門店、樂園、遊戲，以及影視等各種商業形態。

粉絲 北京

延伸閱讀

港深聯飛 2400架無人機秀「嫦娥奔月」

告五人揪2萬人中秋賞月 噴淚感性告白釣出大咖男星現身

布林肯：是北京在台海周邊製造緊張和改變現狀

侯友宜訪美 化解美方對國民黨親中的疑慮

相關新聞

POP LAND北京開園 潮玩一次滿足

和熱門IP形象打卡互動、搶先入手限量潮流玩具、在童話氛圍中體驗特色美食…，近日，大陸首個潮玩行業沉浸式IP主題樂園—泡泡...

三星堆特展 古蜀之光照耀香港故宮

凸眼巨耳的青銅縱目面具、高近1公尺的「青銅大神獸」、黃金成分占比高達85%的金面罩…，走進香港故宮文化博物館第八展廳，3...

兩岸微流行／杭州亞運 綠電供應全部場館

第十九屆亞洲運動會正在杭州舉行，繼北京冬奧會、成都世大運後，大陸持續在杭州亞運推動「綠色辦賽」理念，包括大量改建、臨建場...

陶瓷聯名IP 陸新文創藍海

「只此青綠」系列釉下五彩瓷，淡雅清新的色彩和手繪工藝讓人驚嘆；潮玩主題、IP聯名等陶瓷產品，讓遊客打卡關注；城市記憶、文...

以文學為民族寫歷史 嚴歌苓盼中國作家說真話

享譽世界文壇的華裔美國作家嚴歌苓近日接受美媒專訪時表示，每一個中國作家若是都能夠說出一句真心想說的話，「會對我們的中華民...

有其他目的？證實許家印犯罪後「恆大歌舞團」曝光 團員各個貌美好身材

中國恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團隨即在中國網路上被曝光。由於這些年輕女團員都擁有高顏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。