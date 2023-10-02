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三星堆特展 古蜀之光照耀香港故宮

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
香港故宮文化博物館「凝視三星堆—四川考古新發現」特展，正式開幕。圖／本報四川德陽傳真
香港故宮文化博物館「凝視三星堆—四川考古新發現」特展，正式開幕。圖／本報四川德陽傳真

凸眼巨耳的青銅縱目面具、高近1公尺的「青銅大神獸」、黃金成分占比高達85%的金面罩…，走進香港故宮文化博物館第八展廳，3000多年前古蜀人的生活圖景徐徐展開。9月26日，香港故宮文化博物館「凝視三星堆—四川考古新發現」特展正式開幕。

此次展覽共分為四個單元，分別呈現三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈。展覽展出的120件文物中，有23件屬大陸國家一級文物，包括由四川省德陽市廣漢三星堆博物館借出、於1986年出土的一批青銅器。展覽的一大亮點是一件青銅大立人像複製品，這件重180公斤的立人像原件，是目前已發現同時期全世界最高的青銅人像。

展廳內設有數十個多媒體裝置，娓娓道來古蜀文化的悠遠故事，讓觀眾領略三星堆文物的博大精深。展覽通過三星堆遺址沙盤動態地圖，生動呈現古蜀文明的歷史背景；同時通過紀錄片，展示三星堆遺址文物的挖掘、保護工作及考古研究的最新成果。館方還採用沉浸式多媒體科技，展示三星堆博物館其中一件鎮館之寶1號青銅神樹，以3D全像投影1:1重現神樹的盛大場景。

為配合此次特展，香港故宮9月27日至28日舉辦「三星堆與青銅時代的中國」國際研討會，邀請海內外知名專家學者，圍繞三星堆最新考古發現和青銅時代中國的社會、文化及技術等課題，展開學術研討。

三星堆出土的不少文物，都有讓人印象深刻的一雙突出的大眼睛，這也成為此次特展主題中「凝視」這一概念的由來。據悉，此次特展將展出至2024年1月8日。

文物 博物館 考古

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