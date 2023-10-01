新突破！陸科考團隊首次登頂世界第六高峰

大陸科考隊又有新突破，新華社指出，10月1日9時15分許，大陸18名科考隊員成功登頂卓奧友峰，此次亦為大陸科考團隊首次登頂珠穆朗瑪峰以外超過海拔8,000公尺的高峰。

卓奧友峰又譯橋烏雅峰，位於喜馬拉雅山脈中段珠穆朗瑪峰西北29公里處，為中國與尼泊爾的界山，海拔8,201公尺，居於世界第六高峰。其山體常年積雪，氣候與珠穆朗瑪峰相似。

報導提到，本次大陸科考隊將完成在封頂執行多項極高海拔任務，如自動氣象站架設和冰雪測厚、獲取峰頂冰芯與岩石樣品、採集極高海拔梯度雪冰與岩石樣品、觀測冰川退縮對冰緣生態系統及其碳源匯過程影響關鍵數據，以及收集極高海拔人體健康動態調查樣品和數據。

第二次青藏高原綜合科學考察研究卓奧友峰科考現場總指揮安寶晟透露，此次科考總共有來自大陸4支科考分隊12個科考小組及1個保障支撐小組的120多位科考隊員參加。

另，中國科學院院士、第二次青藏科考隊隊長姚檀棟說明，卓奧友峰地區的西風—季風協同作用比珠峰地區更劇烈，卓奧友峰是所有海拔8,000公尺以上高峰中，峰頂冰雪厚度最厚的山峰，保存著潛在最豐富的極高海拔氣候變化檔案。

姚檀棟並表示，卓奧友峰地區的加布拉冰川是研究冰川退縮對冰緣生態系統結構和功能變化，及其碳源、碳匯過程影響的最佳區域。不僅如此，他認為，該地區更是開展極高海拔人體健康動態調查的理想區域，因此卓奧友峰極高海拔綜合科考具有重要的科學意義。