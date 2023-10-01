快訊

亞運滑輪／第4名→違反運動精神失格 黃玉霖淚崩：我沒有…

氣！玩《英雄聯盟》斷線突被踢「大家都這樣」 玩家曝1解決方法果真有效

影／女子手賤拿打火機燒餐廳 店內陷火海她竟趁亂落跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新突破！陸科考團隊首次登頂世界第六高峰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸18名科考登頂隊員10月1日成功登頂卓奧友峰。（取自央視新聞）
大陸18名科考登頂隊員10月1日成功登頂卓奧友峰。（取自央視新聞）

大陸科考隊又有新突破，新華社指出，10月1日9時15分許，大陸18名科考隊員成功登頂卓奧友峰，此次亦為大陸科考團隊首次登頂珠穆朗瑪峰以外超過海拔8,000公尺的高峰。

卓奧友峰又譯橋烏雅峰，位於喜馬拉雅山脈中段珠穆朗瑪峰西北29公里處，為中國與尼泊爾的界山，海拔8,201公尺，居於世界第六高峰。其山體常年積雪，氣候與珠穆朗瑪峰相似。

報導提到，本次大陸科考隊將完成在封頂執行多項極高海拔任務，如自動氣象站架設和冰雪測厚、獲取峰頂冰芯與岩石樣品、採集極高海拔梯度雪冰與岩石樣品、觀測冰川退縮對冰緣生態系統及其碳源匯過程影響關鍵數據，以及收集極高海拔人體健康動態調查樣品和數據。

第二次青藏高原綜合科學考察研究卓奧友峰科考現場總指揮安寶晟透露，此次科考總共有來自大陸4支科考分隊12個科考小組及1個保障支撐小組的120多位科考隊員參加。

另，中國科學院院士、第二次青藏科考隊隊長姚檀棟說明，卓奧友峰地區的西風—季風協同作用比珠峰地區更劇烈，卓奧友峰是所有海拔8,000公尺以上高峰中，峰頂冰雪厚度最厚的山峰，保存著潛在最豐富的極高海拔氣候變化檔案。

姚檀棟並表示，卓奧友峰地區的加布拉冰川是研究冰川退縮對冰緣生態系統結構和功能變化，及其碳源、碳匯過程影響的最佳區域。不僅如此，他認為，該地區更是開展極高海拔人體健康動態調查的理想區域，因此卓奧友峰極高海拔綜合科考具有重要的科學意義。

據了解，2022年和2023年，大陸連續兩年成功實施「巔峰使命」珠峰科考。此次卓奧友峰科考也象徵著大陸具備展開極高海拔綜合科學考察的體系化能力，且「科考登山」任務亦進入常態化模式。

大陸科考隊員9月29日在卓奧友峰地區鑽取冰芯。（取自新華社）
大陸科考隊員9月29日在卓奧友峰地區鑽取冰芯。（取自新華社）

考察 喜馬拉雅山 院士

延伸閱讀

大陸國慶發文搶頭香！林志玲開心喊8字

大陸今年月餅銷量大跌逾五成 不愛吃了還是買不起？

防範車禍破除「穀倉效應」 高市府與高醫摘下總統盃黑客松卓越團隊獎

大陸9月製造業PMI重返擴張 顯示復甦力道逐步增強

相關新聞

新突破！陸科考團隊首次登頂世界第六高峰

大陸科考隊又有新突破，新華社指出，10月1日9時15分許，大陸18名科考隊員成功登頂卓奧友峰，此次亦為大陸科考團隊首次登...

愛國心爆棚？「十一」天安門廣場湧入逾30萬人觀看升旗

今天是中共建政74周年，據大陸媒體報導，前一晚就有大批民眾聚集在北京天安門廣場外，準備參加1日清晨舉行的升旗典禮。據統計...

陸中學多名老師深夜圍毆學生「往死裏打」 施暴者包括校長

日前，中國大陸甘肅蘭州市學府致遠學校校長及招生辦主任等深夜入宿舍查寢，期間暴力圍毆兩名高一學生，致其暈厥、鼻出血等，事後還沒收電話手錶，讓學生寫保證書不准告訴家長。直到學生放假回家，事件始被揭發。目前，官方已介入調查。

最「火」長假？港珠澳大橋迎「中秋、十一」出遊高峰

大陸正值中秋、「十一」最長連假，消息指出，9月29日至30日在港珠澳大橋邊檢站，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客達1...

吃點心少罪惡感 陸青年瘋中藥下午茶

不愛手搖茶飲店，大陸年輕人改去中藥房喝「下午茶」？今年九月，比起茅台接連推出聯名「醬香拿鐵」、「酒香巧克力」搶占輿論話題，更受到追捧的竟然是來自各地中醫館、中藥房的「酸梅湯」配方。據陸媒報導，因訂單暴量，浙江省中醫院的伺服器一度被擠暴，這到底是傳統文化回歸，還是反映大陸當代人追求養生的焦慮感，引發熱議。

陸黃金周國內遊火熱 近9億人出遊、旅遊收入翻倍

大陸迎來疫情解封後首個「十一」假期，適逢中秋，共有八天連假。據大陸文化和旅遊部（文旅部）昨天發布訊息，今年十一假期全大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。