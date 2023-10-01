陸中學多名老師深夜圍毆學生「往死裏打」 施暴者包括校長

日前，中國大陸甘肅蘭州市學府致遠學校校長及招生辦主任等深夜入宿舍查寢，期間暴力圍毆兩名高一學生，致其暈厥、鼻出血等，事後還沒收電話手錶，讓學生寫保證書不准告訴家長。直到學生放假回家，事件始被揭發。目前，官方已介入調查。

學生家長周五（29日）爆料稱，周二（26日）晚11時40分左右，校長吳某和招生辦主任郝某等一行4人查學生宿舍，並暴力踹門。當懷疑學生抽煙後，吳某和另一名老師竟合力圍毆宿舍內兩名孩子，其中一名學生低血糖暈厥、鼻出血。期間，郝姓老師更不斷叫囂「往死裏打，打死了送醫院」。直到隔天凌晨1時20分，他們才離開，臨走前還沒收了學生的電話手錶，威脅學生不准告訴家長。

數名老師入宿舍查寢，期間暴力圍毆兩名高一學生，致其暈厥、鼻出血等。網路圖片

周四（28日），學生放假回家後，家長發現孩子臉部有淤青，精神萎靡不振，心臟不適，夜間還出現噩夢和驚厥，才在追問之下揭發暴行，並隨即聯絡了馬姓宿管。

得知為人師表卻做出如此劣行後，馬宿管憤憤不平，立即提出了辭職，還打電話譴責吳校長。據通話錄音顯示，吳某期間不斷道歉，並承認當晚「動作大了點，有些過激」。馬宿管又提到，這次暴行，當晚整層樓的學生都看在眼裏，並陷入了恐懼。

報導指，在被打學生出現不適後，學校只把其丟在宿舍，既沒送醫也沒通知家長。對於事件，校方回應媒體查詢時，僅表示正在處理中。

數名老師入宿舍查寢，期間暴力圍毆兩名高一學生，致其暈厥、鼻出血等。網路圖片

周六（30日），蘭州市教育局通報，蘭州市政府已就事件立即召開會議，責成市教育局、市公安局、七里河區政府組成調查組進駐蘭州學府致遠 學校進行調查。 目前，調查小組正依法依規進行工作，調查處理將及時向社會公佈。

公開資料顯示，蘭州學府致遠學校位於七里河區，前身為蘭州萬華中加學校。該校創立於2015年，為一所體制教育與國際教育融合的學校，目前有1000多名學生，其中高一200多名。

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文章授權轉載自《香港01》