陸黃金周國內遊火熱 近9億人出遊、旅遊收入翻倍

大陸迎來疫情解封後首個「十一」假期，適逢中秋，共有八天連假。據大陸文化和旅遊部（文旅部）昨天發布訊息，今年十一假期全大陸國內旅遊出遊預計達八點九六億人次，年增百分之八十六，國內旅遊收入預估達人民幣七八二五億元（約合新台幣三點四六兆元），年增百分之一三八，有陸媒形容是「近五年最火黃金周」。

大陸文旅部預測，在今年中秋和十一相連的八天假期裡，長三角、珠三角地區的上海、蘇州、杭州、廣州等熱門旅遊城市文旅市場異常火爆，飯店、機票等訂單量已比去年同期增加至少五倍。

文旅部稱，許多城市也加大旅遊市場的產品供給力度，尤其是城市各具特色的旅遊休閒街區，不僅是帶動城市擴內需、促進消費的重要引擎，也成為展現一個城市文化與形象的重要窗口。

據大陸線上旅遊平台飛豬數據顯示，假期首日九月廿九日，大陸國內遊出行規模已遠超疫情前的二○一九年同期，機票、酒店等同比二○一九年取得雙位數及以上的成長；中國國鐵集團通報，九月廿九日，大陸全國鐵路發送旅客二千零九點八萬人次，單日旅客發送量創歷史新高，也是歷史上首次突破二千萬人次。

十一黃金周也帶動鄰近旅遊市場，香港文旅局局長楊潤雄昨天表示，初步預估有七百多個陸客旅行團到港，約三萬人。他還說，這七百多個陸客團（三萬人）只是到港陸客的百分之五，其他有超過百分之九十的陸客是自由行。香港旅遊界立法會議員姚柏良表示，中秋十一黃金周預計有一百萬大陸旅客訪港。

大陸疫後旅遊消費市場復甦，在今年「五一」、「十一」連假期間，各地旅遊人潮與熱度更屢創新高，旅遊品質成為關注焦點。大陸國務院辦公廳近日印發文件，從五個方面提出卅條推動旅遊業高品質發展的工作措施。

其中提到，提升外籍遊客和「港澳台居民」持有效證件預訂景區門票、購買車（船）票、在旅館辦理住宿登記的便利化水平；提高入境遊客使用境外銀行卡及各類電子支付方式便捷程度以及外幣兌換便利性；有序恢復各類免簽政策，積極研究增加免簽國家數量。