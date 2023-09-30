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陸鐵路上海站今增開列車75列 滬寧沿江高鐵上座率達100%
鐵路上海站（下轄上海站、上海南站、上海虹橋站、上海西站、南翔北站、安亭北站、安亭西站）發布，30日該站十一假期運輸客流持續高峰，預計當天發送旅客63.5萬人次。其中，上海站19.1萬人次，上海南站8萬人次，上海虹橋站36.4萬人次。
澎湃新聞報導，十一假期運輸期間，鐵路探親流、旅遊流、學生流相加，客流增幅迅速。繼9月29日鐵路上海站發送旅客達64.2萬人次，9月30日該站預計發送旅客63.5萬人次，連續兩日發送旅客突破60萬人次。當日鐵路上海站客流主要集中在中原、西北和長三角地區。
9月28日開通營運的滬寧沿江高鐵列車，上座率達100%。此外，十一假期期間，紅色教育主題列車也備受青睞，上海西站至嘉興站車Y701，日均上座率也超過80%。
為因應尖峰客流運輸，鐵路上海站動態優化調整列車開行方案，9月30日增開鄭州、蘭州、黃山、南昌、福州、杭州、溫州等方向列車75列。
鐵路上海站表示，為提升旅客出遊體驗，依客流狀況，動態調整旅客進站流線、售票窗口功能及安檢儀開啟數量。電梯、月台、進出站通道等人流集中場所增派工作人員，做好引導及安全防護工作。
進站口、候車室等區域也增設「客服專員」及青年志願者，提供旅客問詢解答、方位指引、重點幫扶等服務。
「銀髮通道」、「銀髮窗口」、「路地接續」等服務，為老年人和行動不便的旅客提供出行便利。「一窗通辦」窗口為需要辦理多項售票業務的旅客，提供退票、改簽、重新購票「一站式」服務。
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