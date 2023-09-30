中秋十一長假 陸20.5億人次出遊

大陸昨天開始中秋與「十一」八天連假，各地人滿為患，多地交通嚴重塞爆。官方估計，全社會跨區域人員流動量將達二十點五億人次，較去年增長近五成。高速公路的塞車，躍上熱搜榜首，凸顯民眾長途出遊情況的火爆。

根據大陸交通部的估計，今年中秋、十一的八天連假與杭州亞運會賽事後半段高度重疊，民眾旅遊、觀賽需求旺盛，公路跨省長距離出行明顯增加。假期首日全大陸高速公路流量將達到六千六百萬輛次，或將突破歷史最高值。

鐵路方面，官方預計黃金周假期的運輸人次達一點九億人次；民航則有兩千一百萬旅客運輸量，達十四萬個航班。預計整個連假跨區人員流動量比疫情前一年同期增長百分之十一點五，比去年同期增長百分之四十六到四十九。

這是大陸疫情解封後首個中秋與十一長假。昨天百度地圖發布交通出行大數據，北京首都國際機場和廣州南站是客流量最大的交通樞紐；廣東肇慶、清遠位則是前二名堵的城市，反而北上廣深等一線城市並未排入前十名之列。

綜合大陸媒體報導，嚴重的塞車情況讓「高速」一詞在昨日一度躍升微博熱搜第一，不少民眾在高速公路上遛狗、打牌、打麻將、刷牙、叫外賣。由於塞車時間過長，「車上月餅已吃完」。廣東深圳一對新人為了返回老家湖南邵陽辦喜宴提前請假出發，但開了十九個小時才到老家，光在廣東省路途就花了十五個小時。不少網友感嘆這些民眾以為提早上路可避開車潮，結果仍「預判了他人的預判」。

而各地旅遊景點也爆棚，以北京市來說，全市公園當天共接待八十九萬人次遊客，其中市屬十一家公園和中國園林博物館共接待遊客卅一萬人次，比二○一九年同期增加近六成。

值得注意的是，在整個八天長假期間，不少城市都積極攬客。廿一世紀經濟報導指出，許多城市通過演唱會、音樂節、漫展來吸引遊客，僅重慶一城就有十餘場音樂會或演唱會；至於年輕人群體，假期中也持續掀起「蓋章式旅遊」潮流。